Медицина

14:43 27.01.2017

В ходе создания госпитальных округов ии одно медучреждение не будет закрыто – Зубко

Ни одно медицинское учреждение в ходе создания госпитальный округов не будет закрыто, заявил вице-премьер-министр Геннадий Зубко.

"Ни одно медицинское учреждение в условиях реформирования не будет закрыто", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Г.Зубко отметил, что увеличение финансировании первичной медицины в размере 40% от общего финансирования медучреждений даст возможность изменить концептуальный подход к организации здравоохранения.

"Это шаг к диагностике и предупреждению болезней, а не к оперативному вмешательству", - сказал он.

При этом Г.Зубко отметил, что в процессе реформирования "есть определенное противостояние со стороны глав райсоветов и райгосадминстраций, которые также не понимают суть реформы".

"Думаю, в течение двух-трех недель, когда мы увидим первые утвержденные госпитальные округа, все вопросы будут сняты", - считает вице-премьер-министр.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения направило на согласование в центральные органы исполнительной власти проекты госпитальных округов 12 областей. По пять округов планируется создать в Днепропетровской, Запорожской, Одесской областях. Проекты в Киевской, Кировоградской, Николаевской Полтавской, Житомирской и Черкасской областях предусматривают создание в каждой по четыре округа, в Ривненской, Хмельницкой и Винницкой - по три. В столице создадут один округ. Проекты остальных областей - на доработке.

Минздрав до 1 февраля 2017 года должен разработать и направить в Кабмин проект нормативно-правового акта об утверждении перечня и состава госпитальных округов.

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