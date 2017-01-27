Суд снял арест с находившихся на счетах заказчика строительства "Охматдет" средств

Печерский райсуд Киева снял арест с средств, находившихся на счетах ООО " Укрмедпроектстрой", выступающего заказчиком строительства нового корпуса Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет".

Как сообщила на своей странице в сети Фейсбук и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун, такое решение Печерский суд Киева принял в четверг.

"Это означает, что более 59 млн грн можно будет направить на насущные потребности украинских пациентов", - написала У.Супрун.

При этом и.о. министра здравоохранения подчеркнула, что суд решил вернуть указанные средства в бюджет, в то время как для их эффективного использования они должны были бы быть возвращены Министерству здравоохранения.

"Для полной победы важно, чтобы деньги вернулись именно в Минздрав, а следовательно - перечислены на нужды украинских пациентов", - сказала она.

Как сообщалось, 15 августа 2016г заказчик строительства нового корпуса Национальной детской специализированной больницы (НДСБ) "Охматдет" ООО " Укрмедпроектстрой" заключило договор с новым генподрядчиком ООО "Риола-Модуль ЛТД." (Киевская обл.). Предложение " Риола-модуль ЛТД." составило 213,398 млн грн.

Кабинет министров 22 июля 2016 года утвердил предложенный Минздравом проект строительства нового корпуса НДСБ " Охматдет" по ул. Чорновола, 28/1 в Шевченковском районе Киева стоимостью 3,225 млрд грн. Общая сметная стоимость клиники составляет 3,225 млрд грн, в том числе стоимость строительных работ – 901,197 млн грн, стоимость оборудования, мебели и инвентаря – 1,779 млрд грн.

По состоянию на 1 июня 2016 года из общей сметной стоимости выполнены работы на 500,848 млн грн, в том числе строительные на сумму 233,839 млн грн, закуплены оборудование, мебель и инвентарь на 151,519 млн грн.

Строительство нового современного корпуса НДСБ "Охматдет" остановилось осенью 2013 года из-за отсутствия финансирования. Кабинет министров 22 апреля 2015 года утвердил передачу лечебно-диагностического комплекса больницы "Охматдет" из сферы управления Нацагентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 на баланс Министерства здравоохранения.

В начале августа 2015г госпредприятие " Укрмедпроектбуд" объявило тендер по отбору генерального подрядчика для завершения строительства нового корпуса НДСБ "Охматдет". Победителем тендера была определена компания ООО " Альтис-Констракшн" (Киев). Контракт действовал до 25 декабря 2015 года. " Альтис Констракшн" входит в строительный " Альтис Холдинг".

Кабинет министров 22 апреля 2015 года передал лечебно-диагностический комплекс больницы "Охматдет" из сферы управления Нацагентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 на баланс Министерства здравоохранения. Помимо того, правительство передало целостный имущественный комплекс госпредприятия " Укрмедпроектбуд" из сферы управления Нацагентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы по футболу 2012 года и реализации инфраструктурных проектов в сферу управления Министерства здравоохранения.