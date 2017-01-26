Украина подпишет мировое соглашении с Gilead Sciences относительно препарата для лечения гепатита "С"

Украина предпишет мировое соглашение с американским производителем лекарственных средств Gilead Sciences Inc ("Гилеад Сайенсиз, Инк") относительно препарата для лечения гепатита "С".

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров Украины в среду.

"Во время переговоров нам удалось найти компромисс для того, чтобы компания отказалась от исковых требований к Украине. Мы со своей стороны принимаем меры для устранения нарушений законных авторских прав компании. Самое главное компания предлагает украинскому рынку предоставление дисконта на данный препарат", - сообщил в ходе заседания правительства министр юстиций Украины Павел Петренко.

Как сообщалось, Министерство здравоохранения Украины в ноябре 2015 года зарегистрировало генерический препарат "Гратециано" с действующим веществом софосбувир после регистрации Gilead Sciences Inc в октябре 2015 года инновационного оригинального препарата Sovaldi, что нарушает права компании на пятилетнюю эксклюзивностью.

Окружной административный суд Киева в конце октября 2016 года отказался отменить регистрацию генерического препарата "Гратециано".

В свою очередь компания Gilead Sciences Inc заявила, что продолжит отстаивать права на эксклюзивность своего препарата

По данным открытых источников, стоимость препарата "Гратециано" производства "Юропиен Еджипшен Фармасьютикал Индастриз (European Egyptian Pharmaceutical Industries, входит в концерн Pharco, Египет) в аптеках Киева составляет более 13 тыс. грн. за упаковку.