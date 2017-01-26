Минздрав отправил первых в 2017 году пациентов на лечение за границу

Министерство здравоохранения Украины отправило на лечение за границу первых в этом году 16 пациентов, 10 из них – дети, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супурун на своей странице в соцсети Фейсбук.

"В январе 2017 получен первый транш в размере 67,9 млн грн и пациенты уже отправлены", - отмечено в сообщении.

И.о. здравоохранения уточнила, что все средства, выделенные в 2017 году на лечение граждан за границей – 204 млн грн будут перечислены до конца первого квартала.

Как сообщалось, Минздрав вместе с Министерством финансов договорились изменить систему финансирования программы "Лечение граждан Украины за границей" с целью своевременного направления граждан на лечение за границу. Ранее средства по данной программе перечислялись равными траншами три раза в год. В соответствии с этим, помощь пациентам предоставлялась также трижды в год, не всегда, когда это нужно пациенту.