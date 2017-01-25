Более трети медицинских закупок в системе ProZorro составили медицинские расходные материалы

Более трети медицинских закупок в системе ProZorro за 2016 год составили закупки медицинских расходных материалов - шприцы, хирургические перчатки, перевязочные материалы, диагностические наборы, медицинская вата и марля, шины, пакеты для забора крови, бинты, ланцеты, пластыри, катетеры и прочее.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член наблюдательного совета системы публичных электронных закупок ProZorro, руководитель торговой площадки Zakupki.Prom.ua Николай Жандоров, для покупки этих товаров было проведено почти 5 тыс. процедур.

По его словам, почти четверть от всех торгов составили закупки неспециализированного медицинского оборудования и изделий медицинского назначения, в частности, мебели медицинского назначения, стерилизационного оборудования, дезинфицирующих и санитарно-гигиенических бумажных средств (пакеты, обертки), приборов для переливания и вливания крови, одежды для медперсонала, систем мониторинга состояния пациента, аптечки первой помощи, инвалидные коляски и прочее.

Н.Жандров объясняет такой высокий спрос в этих двух категориях потребностью каждого медучреждения практически во этих вышеперечисленных расходных материалах, которые используются для большинства медицинских процедур и манипуляций.

При этом Н.Жандоров подчеркнул, что для покупки дорогостоящего оборудования (аппаратуры для поддержания физиологических функций организма, анестезии и реанимации, для разного рода физиотерапии и оборудования для операционных блоков, прочее) в 2016 году было объявлено чуть более 10% торгов.

"Это говорит о том, что, к сожалению, медицинские учреждения Украины не модернизируются должным образом, что влияет на качество обслуживания пациентов", - считает эксперт.

Как сообщалось, самая дорогая закупка в медицинской отрасли в 2016 год в системе ProZorro составила 39,92 млн грн: департамент здравоохранения КГГА приобрел один магнитно-резонансный томограф.