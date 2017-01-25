Участники торгов по закупке медоборудования и медизделий в системе ProZorro в 2016г подали 193 жалобы

Участники торгов по закупке медицинского оборудования и медицинских изделий в системе ProZorro в 2016 году направили 193 требования и жалобы на условия закупок, 42,7% этих жалоб удовлетворены.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" член наблюдательного совета системы публичных электронных закупок ProZorro, руководитель торговой площадки Zakupki.Prom.ua Николай Жандоров, за 2016 год было обжаловано лишь 5,8% от всего количества торгов. Больше всего жалоб участников торгов по закупке медоборудования относятся к Киевской горгосадминистрации - 15.

Кроме того, участники торгов подали семь жалоб на закупки, осуществляющие Днепропетровской облгосадминистрацией, шесть – на закупки Ивано-Франковской ОГА.

Жалобы подавали 77 поставщиков на 68 организаторов торгов.

Наибольшее их количество подали ООО "Ледум" (девять), ООО "Линк-Медикал" (семь), ООО "Амаркорд" (шесть).

В целом, согласно данным ProZorro, лидером по количеству объявленных торгов в медицинской сфере является Днепропетровская область: на ее счету их около 2,5 тыс., или 18% от общего количества торгов.

"Главная причина такой активности медучреждений области в ProZorro - позиция местных властей, решивших проводить все закупки с ожидаемой стоимостью от 3 тыс. грн через электронную систему", - считает Н.Жандоров.

По данным ProZorro, больше всего торгов в 2016 году объявил Днепропетровский центр первичной медико-санитарной помощи №6 - 96. При этом средний бюджет одной закупки составил 13,5 тыс. грн, общая плановая сумма закупок за год достигла 1,3 млн грн.

В то же время департамент здравоохранения КГГА объявил 71 торг на общую сумму более 545 млн грн при среднем бюджете одной закупки на уровне 7,7 млн грн.

Самая дорогая закупка в медицинской отрасли в 2016 год - 39,92 млн грн: департамент здравоохранения КГГА приобрел один магнитно-резонансный томограф.