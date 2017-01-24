Объемы розничных продаж на украинском фармрынке выйдут на уровень 2013г в течение 3-х лет

Объемы розничных продаж на украинском фармацевтическом рынке выйдут на уровень 2013 года в течение трех лет, такой прогноз озвучил член правления ассоциации "Производители лекарств Украины", генеральный директор фармкомпании "ИнтерХим" (Одесса) Анатолий Редер на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Итоги 2016 года не могут нас не радовать, так как они позитивные. Рынок укреплялся, рынок пытался восстановиться до тех позиций, которые он занимал на этапе развития. Если мы будем двигаться приблизительно такими темпами, если не будет неправильных регуляторных корректировок, то ориентировочно к 2018-2019 году мы должны будем вернуться в то поле, из которого мы ушли в 2013", - сказал он.

Как ранее сообщалось, согласно информации компании "Бизнес Кредит", аптечные продажи в Украине выросли по итогам 2016 года в денежном выражении на 22% по сравнению с 2015 годом и составили 57,211 млрд грн ($2,2 млрд) В натуральном выражении они увеличились на 13% - до 1,432 млрд упаковок.

Розничные продажи лекарственных средств в 2016 году в денежном выражении возросли на 21% - до 46,872 млрд грн, в натуральном выражении - на 14%, до 891,945 млн упаковок.