Медицина

14:57 24.01.2017

Объемы розничных продаж на украинском фармрынке выйдут на уровень 2013г в течение 3-х лет

Объемы розничных продаж на украинском фармацевтическом рынке выйдут на уровень 2013 года в течение трех лет, такой прогноз озвучил член правления ассоциации "Производители лекарств Украины", генеральный директор фармкомпании "ИнтерХим" (Одесса) Анатолий Редер на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник.

"Итоги 2016 года не могут нас не радовать, так как они позитивные. Рынок укреплялся, рынок пытался восстановиться до тех позиций, которые он занимал на этапе развития. Если мы будем двигаться приблизительно такими темпами, если не будет неправильных регуляторных корректировок, то ориентировочно к 2018-2019 году мы должны будем вернуться в то поле, из которого мы ушли в 2013", - сказал он.

Как ранее сообщалось, согласно информации компании "Бизнес Кредит", аптечные продажи в Украине выросли по итогам 2016 года в денежном выражении на 22% по сравнению с 2015 годом и составили 57,211 млрд грн ($2,2 млрд) В натуральном выражении они увеличились на 13% - до 1,432 млрд упаковок.

Розничные продажи лекарственных средств в 2016 году в денежном выражении возросли на 21% - до 46,872 млрд грн, в натуральном выражении - на 14%, до 891,945 млн упаковок.

ВАЖНОЕ

От гриппа в Украине с начала эпидсезона 2016-17гг умерло 18 человек

В ООН сообщили о гибели почти 10 тыс. человек в ходе конфликта в Украине, из них 2 тыс. - мирные жители

Кабмин утвердил пакет нормативных актов для реформы здравоохранения

Специализированным медучреждениям Минздрава выделят из госбюджета около 0,5 млн грн

В Институте сердца провели вторую в Украине операцию по установке механического сердца

ПОСЛЕДНЕЕ

В госбюджете-2017 предусмотрено 75 млн грн на операции по восстановлению слуха детям

Институт им.Н.Амосова опровергает информацию о прекращении работы

Богомолец призвала Минздрав передать документы о коррупции при госзакупках правоохранителям

Семьи с детьми с синдромом Дауна возмущены высказываниями Ляшко, пригласили его надеть разноцветные носки

Французский суд обязал регулятора ФРГ выплатить 60 млн евро за некачественные грудные импланты

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Недвижимость
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА