Глава Минфина вслед за НБУ поддержал главу Минздрава Супрун

Министр финансов Украины Александр Данилюк публично поддержал и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун, работу которой в последнее время резко критикуют некоторые известные медики и ряд политиков, в ее стремлении сломать коррупционные схемы в отрасли.

"Ульяна не побоялась пойти против многолетних коррупционных схем и сидящих на потоках. Именно поэтому мы сейчас видим такую мощную кампанию против нее в публичной сфере. Чем сильнее сопротивление, тем больше подтверждение того, что путь правильный", – написал он в своем блоге в Facebook по возвращению с Всемирного экономического форума в Давосе.

По мнению главы Минфина, У.Супрун – одна из тех, кто не только хочет реальных качественных изменений в здравоохранении, но и осуществляет эти изменения на практике.

А.Данилюк отметил, что он сам вместе с командой также неоднократно подвергался атакам со стороны тех, кто хотел остановить реформы, поэтому знает, насколько важна в такие минуты поддержка единомышленников.

"Знаю, что Ульяна также пользуется полной поддержкой и доверием премьер-министра", – добавил министр.

Он подчеркнул, что Минфин всегда помогал У.Супрун в реформировании сферы здравоохранения, в частности, в изменении модели ее финансирования, которая является главным катализатором изменений.

Как сообщалось, ранее о своей поддержке действий главы Минздрава заявил Нацбанк Украины, назвав ее настоящим реформатором, борцом с теневыми схемами и коррупцией.

НБУ указал, что разделяет ценности, которые действиями демонстрирует новая команда Минздрава: прозрачность, профессионализм, партнерство, а также подчеркнул важность прозрачности государственных закупок и развитие негосударственной страховой медицины в Украине.

Нацбанк напомнил, что после ожидаемого принятия законопроекта №2413-а во втором чтении и в целом украинским парламентом в сферу регулирования НБУ перейдет, в том числе, страховой рынок. "В этом контексте мы ожидаем, что отрасль страховой медицины также сможет развиваться. ... необходимо формировать спрос и потребности в страховых услугах, в том числе страховой медицины, преимущества которой для граждан уже доказаны опытом развитых стран", – отмечается в заявлении центробанка.