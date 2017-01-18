Медицина

18:39 18.01.2017

Минздрав сменил охрану на входе, чтобы ограничить вход коррупционеров и лоббистов

Министерство здравоохранения Украины сменило охрану на входе в ведомство, чтобы ограничить возможность войти коррупционерам и лоббистам, сообщила и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.

"Когда мы пришли в Минздрав, там в охране работали люди, которые были здесь многие годы и они пускали в Минздрав кого попало. И мы увидели, что лоббисты, работники фармкомпаний и другие ходили себе свободно по министерству и общались с нашими сотрудниками неизвестно о чем. Мы изменили эту систему", - сказала она на пресс-конференции в Киеве в среду.

У.Супрун сообщила, что в настоящее время в охране Минздрава работают демобилизованные участники АТО, "которые искали работу".

"Мы их взяли на работу охранниками, их двое, это очень хорошие ребята. Они сейчас следят за тем, чтобы в министерство заходили люди, которые должны быть в министерстве, которые имеют магнитные карточки, и чтобы мы знали, кто и зачем приходит в министерство", - сказала она.

"Вы понимаете, что годами в Минздраве, именно в этом здании, было очень много коррупционных схем, Коррупционеры платили сотрудникам Минздрава, чтобы они или потеряли какие-то документы, или подписали их, или чтобы документы двигались медленно. Мы это прекратили. Теперь они (коррупционеры - ИФ) не могут свободно заходить в Минздрав", - сказала она.

Как сообщалось, в начале января 2017 года гендиректор "Института сердца Минздрава" Борис Тодуров подверг критике эффективность закупок лексредств и препаратов медназначения за средства госбюджета. Кроме того, он заявил об ограничении возможности зайти в Минздрав, чтобы пообщаться с министром.

Премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду заявил, что нападки на и.о. минстра здравоохранения У.Супрун вызваны тем, что "команда Минздрава абсолютно не коррумпирована, что не всем нравится, но всем придется с этим считаться".

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