Минздрав намерен реализовать программу правительства по созданию всеукраинской сети кардиоцентров для проведения стентирования

Министерство здравоохранения работает над реализацией правительственной программы по созданию всеукраинской сети кардиологических центров для проведения стентирования и лечения инфаркта, сообщила и.о.министра здравоохранения Уляна Супрун.

"По инициативе премьер-министра и правительства в бюджете 2017 года дополнительно выделено 150 млн грн для закупки ангиографического оборудования. Это позволит создать целую сеть кардиологических центров по всей Украине, чтобы каждый украинец, у которого случился инфаркт, мог попасть в больницу и получать медицинскую помощь и стент бесплатно", - сказала она на заседании правительства в среду.

"У нас будет достаточно оборудования и стентов, чтобы обеспечить всех пациентов. Сейчас эта программа реализуется, клиники получают разрешение на проведение ангиографии и закупают соответствующую аппаратуру", - уточнила она.

Комментируя процесс закупки медизделий и лекарственных средств за счет госбюджета по программе лечения сердечно-сосудистых заболеваний, У.Супрун, отметила, что "за средства госбюджета 2015 года, когда стенты закупались через украинские фармкомпании, было закуплено 7179 стентов, за средства бюджета 2016 года при участии международных организаций удастся закупить более 10 тыс. стентов"

"Честное проведение тендера, которые обеспечивает международные организации, позволяет спасти дополнительно более 3 тыс. человек", - сказал она.

У.Супрун подчеркнула, что команда Минздрава "с августа, с начала нашей работы в Минздраве, усовершенствовала процесс закупки".

"Мы изменили техзхадания всех наших закупок, чтобы мы могли наилучшим образом использовать эти средства", - сказала она.

Как сообщалось, премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в среду заявил, что нападки на и.о. минстра здравоохранения У.Супрун вызваны тем, что "команда Минздрава абсолютно не коррумпирована, что не всем нравится, но всем придется с этим считаться".

В начале января 2017 года гендиректор "Института сердца Минздрава" Борис Тодуров подверг критике эффективность закупок лексредств и препаратов медназначения за средства госбюджета. В свою очередь, ряд общественных организаций заявил, что это медучреждение за бюджетные средства закупает лекарства по завышенным ценам.