Медицина

18:19 17.01.2017

Украинские медучреждения отказываются от закупленных Crown Agents препаратов по детской онкологии

Украинские лечебные учреждения отказываются от препаратов, поставленных британским закупочным агентством Crown Agents по детской онкологии из-за небольшого срока пригодности, сообщила заведующая Центром детской онкогематологии и трансплантации костного мозга Светлана Донская.

"Сейчас по стране отделения отказываются от этих препаратов, так как они должны за следующие три месяца использовать всю свою квоту", - пояснила она на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина".

С.Донская отметила, что британское закупочное агентство Crown Agents поставило препараты по детской онкологии со сроком годности меньшим, чем прописан в техническом задании - 15 месяцев. При этом агентство поставляло препараты со сроком годности шесть-восемь месяцев.

Кроме того, она сообщила, что часть препаратов не соответствовала заказанной лекарственной форме. Так, антибиотик "Фосфомицин" был поставлен в форме саше, вместо необходимых флаконов для внутривенных инъекций. Она также отметила, что была допущена ошибка в дозировке.

Препараты несоответствующей лекарственной формы были возвращены Crown Agents. В настоящее время агентство заменяет их флаконами.

Еще один препарат, закупленный по программе детской онкологии, согласно инструкции предназначен для лечения ревматоидного артрита.

Также она сообщила об упразднении рабочих групп по формированию потребностей лекарственных средств по всем направлениям.

"Теперь у нас не будет рабочей группы, которая имеет хотя бы консультативное право предлагать номенклатуру, медикаменты, которые дают результат. Теперь будет очень большая экспертная группа, которая будет отвечать за все и по всем направлениям", - сказала она.

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