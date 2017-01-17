Медицина

13:28 17.01.2017

Гройсман намерен проводить политические консультации по назначению министра здравоохранения

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен проводить политические консультации по назначению министра здравоохранения.

"Я хочу, чтобы мы изменили систему финансирования системы здравоохранения, чтобы мы не стены финансировали, а финансировали качественную медицинскую услугу для конкретного украинского гражданина и в этой услуге должна быть цена и услуги врача... Мы сейчас это запланировали, концепцию утвердили, будем двигаться дальше - будем проводить политические консультации относительно вынесения вопроса по назначению министра здравоохранения", - сказал премьер в ходе рабочей поездки в Чернигов во вторник.

По его словам, важно изменить систему здравоохранения, модернизировать ее и ликвидировать возможности для коррупции, а также поддержать граждан, нуждающихся в лекарствах и медицинском обслуживании.

В настоящее время обязанности министра здравоохранения Украины временно исполняет первый замминистра Уляна Супрун.

ВАЖНОЕ

От гриппа в Украине с начала эпидсезона 2016-17гг умерло 18 человек

В ООН сообщили о гибели почти 10 тыс. человек в ходе конфликта в Украине, из них 2 тыс. - мирные жители

Кабмин утвердил пакет нормативных актов для реформы здравоохранения

Специализированным медучреждениям Минздрава выделят из госбюджета около 0,5 млн грн

В Институте сердца провели вторую в Украине операцию по установке механического сердца

ПОСЛЕДНЕЕ

Минздрав обновил состав экспертного комитета по отбору лексредств

Минздрав планирует определить импортером лексредств иностранного производителя и уполномоченного им лица

Альтернативный законопроект о врачебном самоуправлении вынесен на общественное обсуждение

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве продолжает снижаться – КГГА

Альянс общественного здоровья инициировал проект по контролированному лечению туберкулеза

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Соло на минном поле
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
Черкассы автосалоны
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА