Премьер-министр Украины Владимир Гройсман намерен проводить политические консультации по назначению министра здравоохранения.

"Я хочу, чтобы мы изменили систему финансирования системы здравоохранения, чтобы мы не стены финансировали, а финансировали качественную медицинскую услугу для конкретного украинского гражданина и в этой услуге должна быть цена и услуги врача... Мы сейчас это запланировали, концепцию утвердили, будем двигаться дальше - будем проводить политические консультации относительно вынесения вопроса по назначению министра здравоохранения", - сказал премьер в ходе рабочей поездки в Чернигов во вторник.

По его словам, важно изменить систему здравоохранения, модернизировать ее и ликвидировать возможности для коррупции, а также поддержать граждан, нуждающихся в лекарствах и медицинском обслуживании.

В настоящее время обязанности министра здравоохранения Украины временно исполняет первый замминистра Уляна Супрун.