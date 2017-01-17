Минздрав планирует определить импортером лексредств иностранного производителя и уполномоченного им лица

Министерство здравоохранения планирует обязать лицензиатов подписывать договора о везении в Украину лекарственных средств только с иностранными производителями или их представителями.

Согласно пояснительной записке проекта о внесении изменений в лицензионные условия ведения хозяйственной деятельности по производству, оптовой и розничной торговле, импорту лекарственных средств, обнародованного на сайте ведомства, документ разработан с целью урегулирования везения лекарственных средств на территорию Украины и определения импортерами иностранных производителей либо уполномоченных ими представителей.

"Применение прямых договоров-контрактов (с иностранными производителями- ИФ) значительно сократит цепь поставщиков-посредников, и как результат позволит снизить стоимость лекарственных средств, которые ввозятся"- уточняется в документе.

В записке отмечено, что реализация указанных положений постановления позволит возложить ответственность за качество лекарственных средств на производителя или его уполномоченного представителя.