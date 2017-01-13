Профильный комитет Рады просит Гройсмана внести кандидатуру на пост министра здравоохранения

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой внести в парламент кандидатуру на должность министра здравоохранения, сообщила глава комитета Ольга Богомолец (фракция "Блок Петра Порошенко") на своем персональном сайте.

Согласно информации, размещенной на сайте, 19 декабря 2016 года парламентский комитет обратился к премьер-министру с просьбой внести в парламент кандидатуру на должность главы Минздрава с целью возложения на него личной ответственности за формирование и реализацию государственной политики в сфере здравоохранения или за бездействие возглавляемого им ведомства.

В конце июля 2016 года Кабмин назначил Уляну Супрун временно исполняющей обязанности главы Минздрава.