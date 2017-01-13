Медицина

12:36 13.01.2017

Профильный комитет Рады просит Гройсмана внести кандидатуру на пост министра здравоохранения

Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой внести в парламент кандидатуру на должность министра здравоохранения, сообщила глава комитета Ольга Богомолец (фракция "Блок Петра Порошенко") на своем персональном сайте.

Согласно информации, размещенной на сайте, 19 декабря 2016 года парламентский комитет обратился к премьер-министру с просьбой внести в парламент кандидатуру на должность главы Минздрава с целью возложения на него личной ответственности за формирование и реализацию государственной политики в сфере здравоохранения или за бездействие возглавляемого им ведомства.

В конце июля 2016 года Кабмин назначил Уляну Супрун временно исполняющей обязанности главы Минздрава.

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