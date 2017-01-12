Большинство областей определилось с перечнем госпитальных округов

Большая часть областей Украины определилась с перечнем госпитальных округов, создание которых рассчитано на упорядочивание сети медучреждений и их оптимизацию.

В Киевской области планируют создать четыре госпитальных округа с центрами в Белой Церкви, Боярке, Вышгороде и Броварах, сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

При этом, в сообщении пресс-службы ведомства отмечено, что отдельный статус предусматривается для города Славутич, поскольку его территориальная отдаленность не позволяет присоединить населенный пункт ни к одному из планируемых округов.

Планируется, что каждый из округов в Киевской области будет включать в себя как минимум две больницы интенсивного лечения І уровня, и одну ІІ уровня.

Согласно данным Государственной службы статистики, по состоянию на 1 ноября 2016 года население области составляет 1,734 млн человек.

По информации Винницкой облгосадминистрации, в области планируют создать три госпитальных округа. Их перечень на сайте ведомства отсутствует. Население составляет 1,593 млн человек.

В пояснительной записке о формировании госпитальных округов в Днепропетровской области (3,236 млн человек), размещенной на сайте обладминистрации, идет речь о создании пять округов. В их состав будет входить восемь больниц интенсивного лечения І уровня, семь - ІІ уровня, две детские больницы интенсивного лечения, 42 планового, три больницы восстановительного лечения, четыре хосписа, а также 51 специализированный центр.

При этом, в одном из округов будут находиться три больницы интенсивного лечения ІІ уровня.

В сообщении отмечено, что структурные реформы планируется осуществлять на базе существующей сети медучреждений.

Пять госпитальных округов планируют также создать и в Харьковской области. Согласно пояснительной записке, размещенной на сайте облгосадминистрации, сеть медицинских учреждений будет разделена на Балаклейский госпитальный округ (население - 188,9 тыс. человек), Центральный округ (629 тыс.), Лозовской (265,1 тыс.), Купянский (189,5 тыс.), Харьковский (1,430 млн).

Запорожский, Бердянский, Мелитопольский, Васильевский, Пологовский госпокруга хотят сформировать в Запорожской области (1,742 млн), отмечено на сайте областной администрации.

Департамент здравоохранения Ивано-Франковской области, население которой составляет 1, 380 млн) человек, рассчитывает на формирование Ивано-Франковского (478,8 тыс.), Коломыйский (281,1 тыс.), Калушского (292,6 тыс.), Надворнянского (208,4 тыс.) и Косовского (118,1 тыс.) госпитальных округов.

"Госпитальные округа в Херсонской области согласованы полностью. На территории области определено четыре округа с центрами в Херсоне, Новой Каховке, Бериславе и Геническе", – сообщила пресс-служба Херсонской облгосадминистрации. Население Херсонской области – 1,057 млн человек.

Департамент здравоохранения Хмельницкой облгосадминистрации предложил сформировать в области три госпокруга – Хмельницкий (672 тыс.), Каменец-Подольский (324 тыс.) и Шепетовский (296 тыс.).

В Кировоградской области хотят создание трех госпитальных округов - Западного (205 тыс.), Кропивницкого (529,7 тыс.) и Александрийского (235,9 тыс.). В документе, размещенном на сайте департамента здравоохранения Кировоградской области, определен перечень больниц І и ІІ уровней, которые будут входить в состав округов. Общее количество населения Кировоградской области равно 968 тыс.

На сайте Луганской областной военно-гражданской администрации информация о точном количестве и перечне госпитальных округов пока отсутствует. При этом отмечено, что Минздрав считает подходящими для создания госпокругов Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Старобельск, Беловодск. Население области – 2,197 млн.

На сайте Львовской облгосадминистрации со ссылкой на и.о. директора департамента здравоохранения в области Ирина Микичак сообщается о планах создания 10 госпитальных округов. При этом перечень округов и обоснования такого их количества не уточняется. Общее количество населения равно 2,535 млн человек.

Согласно информации, размещенной и.о. министра здравоохранения Уляной Супрун на своей странице в социальной сети Фейсбук, в Николаевской области планируют создать четыре госпитальных округа – Вознесенский, Николаевский, Баштанский, Первомайский. Количество населения, которое будут обслуживать планируемые округа, не уточняется. Население области равно 1,152 млн.

Минздрав намерен сформировать в Полтавской области четыре госпитальных округа. Население области – 1,429 млн человек.

В Житомирской области (1,243 млн человек) планируется создание четырех госпитальных округов – Житомирского (548,1 тыс.), Коростенского (218,8 тыс.), Новгород-Волынского (217 тыс.) и Бердичевского (259,1 тыс.).

Рабочая версия проекта формирования госпитальных округов в Волынской области (1,042 млн населения) в октябре предусматривала создание Луцкого, Нововолынского, Ковельского, Камень-Каширского округов.

В Черниговской облгосадминистрации рассчитывают на создание семи округов. При этом их название не уточняется. В каждый из них, согласно планам, будут входить четыре-пять административно-территориальные единицы. Население – 1,036 млн человек.

Согласно данным пресс-служб облгосадминистраций, три округа создадут в Ривненской области(1,161 млн), шести – в Сумской (1,106 млн ), пяти – в Тернопольской (1,061 млн).

Информация по перечню госпитальных округов в Донецкой, Закарпатской, Черновицкой, Черкасской, Одесской областях на сайтах администраций данных областей отсутствует.

Как сообщалось, 30 ноября 2016 года Кабинет министров Украины утвердил постановление о порядке создания госпитальных округов. В декабре 19 областей, которые представили проекты госпитальных округов, подтвердили свое соответствие утвержденной методике их формирования. Проекты еще семи областей, в частности Львовской, Одесской, Закарпатской, Черкасской, Ивано-Франковской, Донецкой и Луганской были отправлены на доработку.