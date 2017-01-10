Международные организации не сделали закупки лекарств прозрачными – Богомолец

Международные организации не смогли сделать закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения прозрачными, считает глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец.

Как сообщается на сайте депутата, об этом она заявила в эфире телеканала "Эспрессо.TV."

"Международные организации - это не манна небесная, как утверждаю пациентские организации. Потому что международные организации закупают лекарства у тех же посредников, у которых ранее закупало лекарства Министерство здравоохранения. Я об этом говорю абсолютно открыто, поэтому поддерживаю международные закупки - я была автором этого закона. Но нам не удалось благодаря этому закону достичь того, что хотели, - прозрачности", - констатировала она.

О.Богомолец полагает, что Минздрав опасается брать на себя ответственность из-за наличия коррупционной составляющей.

"(Коррупционная составляющая - ИФ) есть, и никто ее не искоренил. Я могу утверждать, что международные закупки не происходят так прозрачно, как бы нам хотелось", - сказал она.

При этом О.Богомолец выразила готовность выслушать аргументы обеих сторон, участвующих в публичной дискуссии между директором Института сердца Борисом Тодуровым и и. о. министра здравоохранения Уляной Супрун.

"Приглашаю на заседание комитета Рады по здравоохранению и и. о. министра Уляну Супрун и господина Тодурова с тем, чтобы они могли поговорить с глазу на глаз. Я готова в данной ситуации стать лицом, готовым выслушать обе стороны ", - заявила депутат.

Как сообщалось, гендиректор Института сердца Минздрава Украины Б.Тодуров подверг критике эффективность закупок лексредств и препаратов медназначения за средства госбюджета.

В свою очередь, ряд общественных организаций заявил, что Институт сердца за бюджетные средства закупает лекарства по завышенным ценам.