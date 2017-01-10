Минздрав планирует внести изменения в правила хранения и контроля качества лексредств в медучреждениях

Министерство здравоохранения Украины планирует изменить правила хранения и проведения контроля качества лекарственных средств в лечебно-профилактических учреждениях.

Соответствующий проект приказа о внесении изменений в правила, утвержденные Минздравом 16 декабря 2003 года опубликован на сайте Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Документ предусматривает, что входной контроль лексредства должен быть осуществлен не позже следующего дня с даты получения препарата.

Согласно документу, входной контроль качества лекарств смогут осуществлять, не только главные медсестры, провизоры, а и младшие медицинские сестры, назначенные приказом руководителя медучреждения.

Проект предусматривает, что лекарства, закупленные за средства бюджета, должны храниться в отдельном шкафу/полке с соответствующей маркировкой.

Кроме того, документ запрещает хранение лекарственных средств с реактивами и биологическими материалами в одном холодильнике.

В документе отмечено, что холодильное оборудование, предназначенное для хранения лекарств, должно быть оснащено термометрами - нынешняя редакция правил предусматривает термометры в помещениях, где хранятся препараты. Уполномоченное лицо осуществляет ежедневную проверку температуры и влажности в оборудовании и заносит в карту учета.