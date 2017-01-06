Медицина

13:45 06.01.2017

Розенко настаивает на аудите госзакупок лекарств в 2015-2016 гг.

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко настаивает на проведении аудита международных закупок лекарственных средств и изделий медицинского назначения за средства государственного бюджета в 2015-2016 гг., сообщила пресс-служба вице-премьера.

"Мы должны снять все спекуляции вокруг вопроса международных закупок и открыто сказать о проблемах, если они будут выявлены в процессе аудита. Каждый этап закупки лекарств, от проведения тендера до поставки вакцины в конкретную больницу, должен происходить открыто и прозрачно. Поэтому аудит закупок в 2015-2016 гг. должен быть проведен авторитетными международными организациями", – цитирует П.Розенко пресс-служба.

Кроме того, он поручил и.о. министра здравоохранения Уляне Супрун предоставить график закупок вакцин и лекарственных средств в 2017 году.

Как сообщалось, генеральный директор "Института сердца" Минздрава Борис Тодуров в соцсети "Фейсбук" подверг критике эффективность закупок лекарственных средств и препаратов медназначения за средства госбюджета.

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