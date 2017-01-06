Продажа незарегистрированных лексредств выявлена в Одесской области

Реализация ряда незарегистрированных в Украине лекарственных средств выявлена в Одесской области, сообщила с пресс-служба Государственной службы по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Гослекслужба выявила и запретила реализацию и применение 12 незарегистрированных лексредств немецкого, итальянского, российского, венгерского производства, а также производства Румынии, Египта и Великобритании. В частности, запрещены к продаже такие незарегистрированные препараты, как "Элькар ", "Эмокспин ", "Синдроксоцил ", "Неулептил" разной дозировки, "Кетоконазол", "Дона ", а также Dona, Iruxol, Mnesis, Mpiviropak, Clostilbegyt, Ambene.

Согласно распоряжению Гослекслужбы, субъекты хоздеятельности, осуществляющие реализацию лекарственных средств, обязаны в случае наличия данных препаратов изъять их из оборота и утилизировать, после чего в двухнедельный срок проинформировать территориальные органы Гослекслужбы.