Медицина

13:51 03.01.2017

Харьковская фармкомпания уклонялась от уплаты НДФЛ

Харьковская фармацевтическая компания уклонялась от уплаты 1,8 млн грн налога на доход физических лиц (НДФЛ), сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС).

Согласно информации ведомства, Харьковское предприятие, которое занималось оптовой торговлей фармацевтическими препаратами, на протяжении четырех лет, в период с 2012 по 2015 года занижало сумму выплаченной заработной платы работникам предприятия, что привело к неуплате в бюджет налога в размере 1,8 млн грн.

"Кроме того, руководители компании не заплатили единый социальный взнос в размере более 6 млн грн", - отметил первый заместитель главы ГФС Сергей Билан на своей странице в сети "Фейсбук".

По отношению к должностным лицам предприятия возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

В результате обысков изъято $3,9 тыс., 142 тыс. грн, компьютерную технику, банковские карты, печати, штампы.

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