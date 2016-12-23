Более половины респондентов поддерживают принцип "одно аптечное заведение – один юридический адрес"

Более половины респондентов – 56% опрошенных - лица, которые осуществляют хоздеятельность по розничной торговле лекарственными средствами, считают целесообразным принятие стандарта "одно аптечное заведение – один юридический адрес", сообщила пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Не поддерживают данный морально-этический принцип 40% опрошенных участников рынка. При этом 43% респондентов ожидают негативные последствия от введения в морально-этический кодекс данного стандарта ". Позитивные последствия прогнозируют 37% респондентов.

Операторы рынка выделили такие преимущества ограничений, как равномерное размещение аптек, увеличение объема продаж на одну товарную точку, количества клиентов на одну аптеку, повышение стандартов обслуживания, а также развитие конкуренции.

В свою очередь, те, кто не поддерживают введение стандарта, считают, что его утверждение приведет к отстранению от рынка отдельных участников, ограничению/уничтожению конкуренции между аптеками.

Кроме того 59% опрошенных считают, что в регионах, где они осуществляют хозяйственную деятельность по розничной торговле лекарственными средствами существует достаточное количество аптечных учреждений. Неудовлетворительным количество аптек считает 41%.

Большинство субъектов хоздеятельности по розничной торговле лексредствами - 82% отметили, что рядом с их аптекой и/или по одному юридическому адресу были открыты другие аптеки.

В АМКУ уточняют, что среди 16% субъектов хоздеятельности, рядом с которыми были открыты другие аптеки, отметили снижение рентабельности до 50%, на четверть она уменьшилась у 30% опрошенных. У большинства – 39% снижение рентабельности наблюдалось до 10%.

13,4% участников рынка утверждают, что действия конкурентов не повлияли на их результаты работы.

С открытием поблизости новой аптеки хоздеятельность по розничной торговле лекарствами и изделиями медицинского назначения стала убыточной для 1,5% аптечных заведений, в результате чего они были закрыты.

Ранее сообщалось, что операторы рынка в проекте Кодекса этической деятельности аптечных учреждений высказали идею ограничить открытие новых аптек в зданиях или помещениях по адресу, который уже используется как место осуществления хозяйственной деятельности другой аптекой. АМКУ в свою очередь создал на своем сайте интерактивный опрос операторов рынка относительно предложенного положения.