Медицина

10:21 23.12.2016

Кабмин передал ведение реестра чернобыльцев Минздраву

Кабинет министров Украины передал ведение и финансирование Государственного реестра лиц, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы от Министерства социальной политики к Министерству здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, которое прилагается к постановлению Кабмина №982 от 21 декабря, данное решение, принято во исполнение государственного бюджета на 2016 год, будет способствовать улучшению решения задач медико-санитарного обеспечения пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Данный реестр является единой информационной системой государственного учета чернобыльцев и его основная задача - контроль состояния здоровья и изучения медицинских последствий у пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

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