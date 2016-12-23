Кабмин передал ведение реестра чернобыльцев Минздраву

Кабинет министров Украины передал ведение и финансирование Государственного реестра лиц, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы от Министерства социальной политики к Министерству здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, которое прилагается к постановлению Кабмина №982 от 21 декабря, данное решение, принято во исполнение государственного бюджета на 2016 год, будет способствовать улучшению решения задач медико-санитарного обеспечения пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Данный реестр является единой информационной системой государственного учета чернобыльцев и его основная задача - контроль состояния здоровья и изучения медицинских последствий у пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.