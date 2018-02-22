Пилотный проект Нацинфраструктуры геопространственных данных внедрен в Винницкой области

Пилотный проект Национальной инфраструктуры геопространственных данных Украины (НИГД) разработанный Госгеокадастром совместно с Японским агентством международного сотрудничества (Japan International Cooperation Agency, JICA) запущен на территории 12 кв. км в Винницкой области.

Согласно пресс-релизу Госгеокадастра, разработанный прототип представляет собой единую картографическую основу, которая содержит координаты, границы административно-территориального устройства, гидрографические объекты, населенные пункты, улично-дорожнюю сеть, промышленные, сельскохозяйственные и социокультурные объекты, автомобильные дороги, железные дороги и земельные участки и др. данные.

В дальнейшем планируется распространение проекта по всей территории Украины.

"Мы завершаем наш пилотный проект по геопространственным данным. Он внедрялся в определенном регионе, но Украине нужны эти данные по всей территории. В Верховной Раде сейчас ведется дискуссия, каким образом распространить проект и внедрить эти данные по всей Украине. Надеюсь, будет принят соответствующий закон, чтобы проект не был утрачен, а внедрен в масштабах всей страны", - сказал посол Японии в Украине Шикеги Суми в ходе презентации "пилота" в Киеве.

В свою очередь, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк отметил, что необходимый для внедрения программы по всей Украине законопроект "О национальной инфраструктуре геопространственных данных" в настоящее время находится на рассмотрении в комитетах.

"Мы делаем все возможное для ускорения его принятия, поскольку это является основой для дальнейшей международной поддержки. Распространение системы,в соответствии с законом, остоится за средства из госбюджета, местных бюджетов и международной помощи", - отметил первый замминистра.

По его словам, общий бюджет проекта сейчас оценить сложно, речь идет о сотнях миллионов долларов. Очередность регионов распространения НИГД будет определяться технической готовностью и финансовым обеспечением.

Проект технической помощи "Создание национальной инфраструктуры геопространственных данных в Украине" реализуется с сентября 2015 года. Донор проекта – Правительство Японии через Японское агентство международного сотрудничества. Бюджет проекта составляет около $2,6 млн, срок его реализации 2,5 года.