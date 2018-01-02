Земля

17:32 02.01.2018

СЕТАМ продает корпус завода "Арсенал" под застройку за 561 млн грн

СЕТАМ продает корпус завода "Арсенал" под застройку за 561 млн грн

АБ "Укргазбанк" (Киев) выставил на продажу в системе электронных торгов СЕТАМ корпус №4 завода "Арсенал" и 1,4 га земли по ул.Московская, 8 в Печерском районе Киева.

"Здание и участок, расположенные в историческом центре столицы, имеют огромную перспективу коммерческой застройки", - цитирует генерального директора ГП "СЕТАМ" Виктора Вишнева пресс-служба.

Согласно сообщению, торги состоятся 29 января 2018 года. Стартовая цена лота составит 561 млн грн, минимальный шаг аукциона - 0,5% начальной цены, гарантийный взнос - 56,1 млн грн.

По информации СЕТАМ, площадь здания составляет 37,9 тыс. кв. м.

Согласно данным Госреестра, собственником ГП "Завод "Арсенал" является Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ). К настоящему времени основным видом деятельности предприятия является производство деревянной тары.

Уставный капитал ГП "Завод "Арсенал" составляет 137,7 млн грн.

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