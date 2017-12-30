Порошенко одобрил продление на 1 год моратория на продажу сельхозземель

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в раздел Х "Переходные положения" Земельного кодекса Украины, принятом Верховной Радой 7 декабря 2017 года, сообщается на официальном сайте главы государства в субботу.

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования накануне.

Как отмечает пресс-служба президента Украины, данный документ на 1 год продолжит срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения.

Реализация этого закона позволит обеспечить формирование надлежащего нормативно-правового обеспечения функционирования рынка земель сельскохозяйственного назначения.

Как сообщалось, 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла в целом законопроект №7350 , который продляет мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2019 года.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, перед введением в Украине оборота сельхозземель сначала необходимо разработать и принять законодательную базу по формированию развитой сети фермерских хозяйств и сельхозкооперативов.

"Отмена в условиях военного положения и экономического кризиса моратория … без урегулирования на законодательном уровне процедуры оборота земель сельскохозяйственного назначения, является угрозой как национальной, так и продовольственной безопасности нашего государства", - говорится в пояснительной записке законопроекта.

Авторы документа считают, что продление моратория позволит снять социальную напряженность, которая возникла в обществе на фоне политических спекуляций по данному вопросу и предоставит определенное время для разработки механизма введения прозрачного рынка земель сельхозназначения.

"Власть не проводит информационно-разьяснительную работу (о необходимости запуска рынка сельхозземель - ИФ)… Люди не готовы к открытию рынка, потому что им годами в голову вкладывали страхи", - сказал в парламенте соавтор законопроекта Сергей Лабазюк.

По его словам, при запуске продажи земли необходимо создать равные условия игры на рынке и четко определить ответственность каждого органа власти в ходе проведения земельной реформы.

В.Лабазюк считает, что перед отменой моратория на продажу земель сельхозназначения необходимо завершить инвентаризацию сельхозземель, провести обсуждения и консультации с экспертами и участниками рынка.

"Мы должны принять решение в интересах людей. Прошу принять законопроект за основу и в целом", - обратился он к депутатам с трибуны парламента.

Как сообщалось, Верховная Рада в конце октября 2016 года продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года. Парламент также поручил своим комитетам и профильному министерству в течение полугода наработать необходимые законопроекты.

Правительство планировало зарегистрировать проект закона об обороте сельхозземли осенью этого года. К настоящему времени этот законопроект не был подан в парламент. Первый замминистра аграрной политики и продовольствия сообщил, что правительство зарегистрирует законопроект об обороте земель, когда в Верховной Раде будет его поддержка.