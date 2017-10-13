Земля

15:12 13.10.2017

При открытии рынка земли необходимо предусмотреть механизмы льготного кредитования фермеров для ее покупки - Гройсман

При открытии рынка земли необходимо предусмотреть механизмы льготного кредитования фермеров для ее покупки - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман считает одним из главных условий запуска рынка земли льготное кредитование фермеров для возможности ее покупки.

"Что касается рынка земли, то моя внутренняя позиция такова - если его внедрять, то только в интересах украинцев, малых фермеров, а не латифундистов. Если речь идет о том, чтобы украинский фермер имел возможность покупать землю для себя или продавать ее, он должен иметь возможность это сделать", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, пока не будет принят новый закон "Об обороте земель", мораторий на продажу земель сельхозназначения действует автоматически.

"Нагнетание ситуации относительно продления или непродления моратория – это все неправда. Правда только в том, что он действует", - добавил премьер-министр.

Он назвал основные условия запуска рынка: "Никакой продажи иностранцам, никакой продажи большим холдингам и, последнее – нам необходимо под эту реформу найти деньги".

"Необходимо, чтобы фермер спокойно мог прийти в банк и получить там недорогие деньги для покупки земли, которую он будет обрабатывать", - сказал В.Гройсман.

Как сообщалось, Верховная Рада в конце октября 2016 года продлила мораторий на продажу земель сельхозназначения, введенный в 2002 году, до 2018 года. Этим решением парламент поручил своим комитетам и профильному министерству в течение полугода наработать необходимые законопроекты.

Пока правительственный законопроект о запуске рынка земли не зарегистрирован в парламенте.

Полный текст интервью премьер-министра Украины В.Гройсмана будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина"

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