Госреестр прав на недвижимое имущество до 2018г внедрит технологию блокчейн

Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество намерен внедрить в технологию блокчейн (blockchain) до 2018 года, сообщил глава Государственного агентства по вопросам электронного управления Александр Рыженко.

"К концу текущего года технология блокчейн также будет использоваться в Реестре имущественных прав", - сказал он в ходе презентации обновленного Госземкадастра во вторник.

А.Рыженко отметил, что технология блокчейн сочетает и высокую безопасность данных и возможность общественного контроля, поскольку обеспечивает надежную синхронизацию данных и защищает их от подмены в результате внешнего вмешательства.

В свою очередь исполнительный директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин сообщил, что до конца текущего года Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество будет синхронизирован с уже перешедшим на технологию блокчейн Государственным земельным кадастром.

"Второй этап развития Госземкадастра предусматривает синхронизацию с реестром прав на недвижимое имущество Минюста. В результате этого этапа можно будет видеть не только выдержки, а все контракты, которые заключены в отношении каждого данного земельного участка - запросы, изменения, и фактически в режиме реального времени", - отметил он, добавив, что соответствующие работы уже ведутся и, как ожидается, будут завершены до конца года.

Как сообщалось, в апреле Кабинет министров договорился с американской технологической компанией Bitfury Group о создании для Украины полномасштабной системы электронного управления по технологии Blockchain.

Blockchain (рус. блокчейн) – это цепочка блоков транзакций, выстроенная по определенным правилам из формируемых блоков транзакций. Впервые термин появился как название распределенной базы данных, реализованной в криптовалюте Bitcoin. Особенность системы состоит в том, что она способна в реальном времени записывать и отслеживать любые транзакции во всех сферах применения.