Аграрный комитет ВР поддержал повышение в 10 раз взноса для участия в аукционах по аренде земли

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует парламенту повысить в 10 раз размер гарантийного взноса, который взимается с участников аукционов по приобретению права на аренду земли.

Как сообщил глава парламентского подкомитета по вопросам земельных отношений Олег Кулинич на своей странице в сети Facebook, соответствующий проект закона "О внесении изменений в Земельный кодекс и некоторые законодательные акты относительно стимулирования и развития семейных фермерских хозяйств и прекращения коррупционных злоупотреблений в сфере распоряжения землями государственной и коммунальной собственности" (№7060) аграрный комитет поддержал на заседании в среду.

О.Кулинич отметил, что в настоящее время гарантийный взнос для участия в земельных аукционах составляет 5% от годовой арендной платы. Он уточнил, что такой размер взноса позволяет принимать участие в аукционе лицам, которые заведомо намерены его сорвать и не допустить передачу в аренду того или иного участка земли, в котором они заинтересованы. Таким образом, результаты почти четверти аукционов аннулируются, утверждает народный депутат.

Он также сообщил, что помимо этого проект закона предусматривает уменьшение размера земельного участка, который можно бесплатно приватизировать для ведения личного хозяйства – с 2 до 1 га. Кроме того документ запрещает в течение семи лет изменять целевое назначение земли, которая бесплатно передана государством для личного пользования.

Законопроект также определяет перечень лиц, которые имеют право на бесплатную приватизацию земли для ведения личного хозяйства, – это участники боевых действий и работники социальной сферы села.

По словам О.Кулинича, законопроект также предусматривает, что 50% земель сельскохозяйственного назначения, права на аренду которых продаются через аукционы, должны передаваться в аренду тем лицам, которые планируют создание и развития фермерских хозяйств.

Как сообщалось, группа народных депутатов Украины 4 сентября этого года зарегистрировала в Верховной Раде законопроект, который отменяет бесплатную приватизацию земли сельскохозяйственного назначения для ведения личного хозяйства, а вместо этого вводит аукционы по передаче земельных участков в аренду с правом выкупа.

Право бесплатной приватизации земель для ведения личного хозяйства авторы законопроекта предлагают оставить за работниками социальной сферы, которые работают в сельской местности, ветеранами войны и собственниками зданий, расположенных на земельном участке. При этом документ разрешает для ведения огородничества вне аукционов передавать в аренду не более 0,6 га земли.

Согласно действующему законодательству, каждый гражданин Украины имеет право бесплатно получить от государства или территориальной общины до 2 га земли сельскохозяйственного назначения для ведения личного хозяйства.

В настоящее время в государственной собственности находится 10,4 млн га земли, из которых 2,5 млн га – в запасе. 3,2 млн га – в собственности государственных предприятий и организаций, остальные – в аренде.