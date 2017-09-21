Земля

13:13 21.09.2017

Всемирный банк рассчитывает на принятие земельной реформы в Украине этой осенью

Всемирный банк (ВБ) рассчитывает на принятие земельной реформы в Украине этой осенью, сообщила директор ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен.

"То, что нет разрешения на покупку и продажу земли – это уже давно должно быть реализовано, и мне было приятно услышать в выступлениях премьер-министра и президента, что реформы в сфере сельского хозяйства остаются на повестке дня. Осенью будут осуществляться соответствующе шаги относительно этого. По нашим оценкам, это может дать толчок для развития страны", - сказала она в ходе Украинского финансового форума, организованного инвестиционной группой ICU, в Одессе в четверг.

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Интерфакс-Украина
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