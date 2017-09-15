Собственник МХП Косюк поддерживает отмену моратория на продажу земель сельхозназначения

Основатель и мажоритарный акционер агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) Юрий Косюк поддерживает проведение земельной реформы и отмену моратория на продажу земель сельхозназначения в Украине.

"Я считаю, что рынок (купли-продажи земли - ИФ) должен быть свободным. И люди должны иметь право продавать", - сказал он в интервью изданию "Новое Время".

По мнению бизнесмена, отмена моратория на продажу земель сельхозначения не вызвала бы бум предложения паев на рынке.

"На рынок бы вышло 20% той земли, из той, что существует. Максимум. Потому что люди инертные, люди не готовы, люди бы держали (землю - ИФ)", - добавил Ю.Косюк.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

Продукция МХП реализуется под торговыми марками "Наша Ряба", "Легко", "Бащинский" и Qualiko.

Компания обрабатывает один из крупнейших земельных банков в Украине: около 370 тыс. га в Сумской, Киевской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и других областях. Агрохолдинг планирует увеличить земельный банк до 550 тыс. га через три-пять лет.

Чистая прибыль МХП в 2016 году составила $69 млн против чистого убытка в $113 млн в 2015 году. Выручка возросла на 7% - до $1,135 млрд.