Земля

12:44 13.09.2017

Правительство назначит вице-президента Ассоциации фермеров заместителем аграрного министра

Кабинет министров на следующей неделе планирует назначить вице-президента Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Виктора Шеремета на новую должность заместителя аграрного министра по вопросам фермерства.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Кабинета министров в среду.

"Ассоциация вышла с инициативой введения должности заместителя министра аграрной политики, который бы занимался вопросами фермерства, коопераций и сельских территорий. Премьер-министр поддержал это предложение", - отметил во время заседания первый заместитель министра Аграрной политики Максим Мартынюк.

Как он сообщил, на должность замминистра по вопросам фермерства будет назначен вице-президент Ассоциации фермеров Виктор Шеремета.

"После прохождения всех формальных процедур, министерство внесет его кандидатуру на эту должность", - добавил М.Мартынюк.

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