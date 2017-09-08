Минюст предлагает ввести обязательную нотариальную форму договоров аренды земли
Министерство юстиции Украины инициирует введение обязательной нотариальной формы для договоров аренды земельных участков, сообщил заместитель главы парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко.
Как отметил он на своей страничке в соцсети Facebook, об этом шла речь на совещании под председательством первого вице-премьера-министра экономического развития и торговли Степана Кубива в четверг в Киеве.
Помимо этого, по словам А.Бакуменко, Минюст предлагает при утверждении формы договоров аренды установить возможность их заверения за пределами нотариального округа, а также предусмотреть меры для предотвращения каких-либо злоупотреблений в этой сфере.
Замглавы аграрного комитета, в свою очередь, считает необходимым на нормативно-правовом уровне решить вопрос переноса из Государственного земельного кадастра в Государственный реестр имущественных прав ведомостей о регистрации прав на землю, а также предусмотреть механизмы во избежание двойной регистрации.
Он также сообщил, что аграрный комитет ВР создал рабочую группу по разработке проекта закона о защите имущественных прав собственников и пользователей земельных участков, противодействию незаконному поглощению и захвату предприятий аграрного сектора. В нее вошли народные депутаты, представители Министерства аграрной политики и продовольствия, Минюста, Министерства внутренних дел, Госгеокадастра и отраслевых ассоциаций.
Как сообщалось, в Украине с 2002 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Парламент несколько раз продлевал его действие. В этой связи земля в стране используется в основном на условиях аренды.