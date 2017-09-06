Депутаты предлагают вместо бесплатной приватизации земли передавать ее в аренду через аукционы

Группа народных депутатов Украины предлагает отменить бесплатную приватизацию земли сельскохозяйственного назначения для ведения личного хозяйства, вместо этого ввести аукционы по передаче земельных участков в аренду с правом выкупа.

Соответствующий проект закона в парламенте зарегистрировали 4 сентября Вадим Ивченко, Олег Кулинич, Иван Кириленко, Александр Бакуменко, Валерий Лунченко, Валентин Дидыч, Иван Мирошниченко, Артем Витко, Андрей Вадатурский, Леонид Козаченко.

"Законопроект предлагает заменить действующую коррупционную модель приватизации земель для ведения личного крестьянского хозяйства на прозрачный механизм передачи сельскохозяйственной земли на аукционах для создания и развития семейных фермерских хозяйств на условиях аренды с правом выкупа земельного участка", - говорится в объяснительной записке к документу.

Право бесплатной приватизации земель для ведения личного хозяйства авторы законопроекта предлагают оставить за работниками социальной сферы, которые работают в сельской местности, ветеранами войны и собственниками зданий, расположенных на земельном участке.

При этом документ разрешает для ведения огородничества вне аукционов передавать в аренду не более 0,6 га земли.

Документ, в частности, предполагает, что в аукционах могут участвовать исключительно граждане Украины, которые являются членами семейных фермерских хозяйств, обрабатывающих на тот момент не более 20 га земли. На аукцион разрешается выставлять участки размером, не превышающим 5 га, срок аренды не должен быть больше 7 лет , кроме многолетних насаждений – 25 лет, мелиоративных земель – 10 лет.

Предусматривается, что арендатор, который получил участок по итогам аукциона, при соблюдении договоров аренды в течение 7 лет, сможет бесплатно стать собственником части земли (до 2 га), а часть выкупить с рассрочкой платежа на 20 лет. В одни руки может быть передано в собственность не более 1 га земли.

Депутаты также предлагают запретить в течение 7 лет отчуждение земельных участков и передачу их третьим лицам.

Земля, которая будет предоставлена в аренду через аукционы для создания и развития фермерского хозяйства, согласно законопроекту, может быть использована для животноводства, овощеводства, производства органической продукции, ее хранения и переработки, для многолетних насаждений.

Авторы проекта закона надеются, что его введение позволит развивать в Украине семейные фермерские хозяйства.

Согласно действующему законодательству, каждый гражданин Украины имеет право бесплатно получить от государства или территориальной общины до 2 га земли сельскохозяйственного назначения для ведения личного хозяйства.

В пояснительной записке указывается, что в настоящее время в государственной собственности находится 10,4 млн га земли, из которых 2,5 млн га – в запасе. 3,2 млн га – в собственности государственных предприятий и организаций, остальные – в аренде.