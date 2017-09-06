Аграрный комитет Рады опасается роста рейдерства после введения рынка земли

Рейдерские захваты сельхозпредприятий в Украине приобретают угрожающий для страны характер и их число может увеличиться при введении рынка земли, считает заместитель главы парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Александр Бакуменко.

В частности, согласно размещенной им в сети Facebook информации, об этом шла речь на расширенном заседании аграрного комитета в Киеве во вторник.

"Хочу подчеркнуть, что открытие рынка земель сельскохозяйственного назначения угрожает новой, еще более масштабной для сельского хозяйства и социальной сферы села волной рейдерства", - говорится в сообщении.

По словам А.Бакуменко, если сейчас рейдерским атакам подвергаются только сельхозпредприятия и фермеры, то после внедрения рынка земли возникает угроза незаконного лишения права собственности владельцев паев.

Ссылаясь на данные Генеральной прокуратуры, он сообщил, что в Украине в текущем году следственные подразделения органов Национальной полиции расследовали 44 уголовных производства относительно рейдерского захвата сельхозпредприятий. По результатам досудебного расследования в суд направлено только три уголовных производства; при этом одно остановлено в связи с розыском подозреваемого, еще одно закрыто, а остальные 39 находятся в производстве.

А.Бакуменко отметил, что жертвами рейдеров становятся преимущественно фермерские хозяйства, у которых в пользовании находится от 1 тыс. до 3 тыс. га земли.

"Их хозяйства привлекательны для захвата, поскольку они беззащитны перед махинациями рейдеров, в отличие от крупных агрохолдингов, которые имеют значительный ресурс для защиты собственных интересов", - отмечает А.Бакуменко.

Он подчеркнул, что в этом году рейдерские захваты вышли на новый уровень. "Так, в предыдущие годы это (захваты – ИФ) происходило в основном с помощью и под прикрытием вооруженных группировок, а сегодня рейдеры не только занимаются фальсификацией договоров аренды и кражами урожая, они начали захватывать целые предприятия, переоформляя их на себя с грубым нарушением требований закона", - говорится в сообщении.

А.Бакуменко отметил, что рейдерство в Украине приобрело такой размах, в частности, из-за "несовершенства судебной власти, неэффективной работы правоохранительных органов, коррумпированности органов власти и низкого уровня правовой культуры".

Он выразил надежду, что недавние решения Кабинета министров позволят улучшить ситуацию. В частности, А.Бакуменко напомнил, что правительство по требованию профильных аграрных ассоциаций 9 августа текущего года рассмотрело вопрос об усилении защиты имущественных прав собственников и арендаторов земельных участков, предотвращении противоправного поглощения и захвата предприятий в аграрном секторе экономики. В частности, главам облгосадминистраций было поручено вместе с территориальными подразделениями Минюста, МВД, Госгеокадастра с участием профильных аграрных ассоциаций создать до 15 августа 2017 года оперативные штабы для мобильного реагирования на случаи нарушений прав землевладельцев и землепользователей. Руководители оперативных штабов должны раз в две недели информировать о проделанной работе Кабинет министров, Минюст и МВД.

Кроме того, по результатам совещания, которое состоялось 4 сентября под председательством первого вице-премьер-министра Степана Кубива, принято решение о возобновлении работы Межведомственной комиссии по вопросам защиты прав инвесторов, противодействия незаконному поглощению и захвату предприятий, созданной Кабинетом министров в 2007 году.