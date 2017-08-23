Рада может рассмотреть законопроект об обороте земель сельхозназначения в октябре – Мартынюк

Законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения может быть рассмотрен Верховной Радой в октябре 2017 года, написал на своей странице в соцсети Facebook первый замминистра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

"В части земельной реформы - мы финализируем предложения участников рабочей группы по наработке оптимальной модели запуска рынка. В ближайшее время эти предложения в статусе законопроекта об обороте сельхозземель будут внесены в парламент. Согласно плану работы седьмой сессии (Верховной Рады - ИФ), его рассмотрение запланировано на октябрь", - сообщил он.

По словам М.Мартынюка, мораторий на продажу земель сельхозназначения имеет ряд негативных последствий для экономики Украины, среди которых – недооценка земель, высокие операционные расходы на администрирование земельного банка (большое количество договоров аренды), ограниченный доступ к финансированию.

"Запуск рынка способен решить эти проблемы. Одновременно необходимо гарантировать сохранение прав землевладельцев, чтобы избежать экономических и/или социальных взрывов", - отметил он.

Первый замминистра считает, что для совершенствования сельскохозяйственной инвестиционной политики в Украине необходимо усилить реализацию природоохранного законодательства для уменьшения эрозии почвы и загрязнения вод, а также сделать единую регистрацию земли и недвижимости.

В июне правительство утвердило Стратегию совершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельхозназначения государственной собственности и распоряжения ими.

Указанный документ вводит обязательный контроль сохранности качественных показателей госземель через разработку агрохимических паспортов и регулярную актуализацию их данных.

М.Мартынюк также опроверг обвинения в плохом качестве данных земельного кадастра.

"Государственный земельный кадастр - единственная в стране полноценная геоинформационная система, технический уровень которой значительно превышает стандарты других государственных баз данных, поэтому громкие заявления о проблемах в его работе - это или некомпетентность или сознательное искажение фактов", - написал он.

Как сообщалось, в Украине с 2002 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. Парламент несколько раз продлевал его действие.

Однако земельная реформа является важным условием программы сотрудничества Украины и Международного валютного фонда (МВФ).