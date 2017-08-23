Пилотный проект по проведению мониторинга земельных отношений в Украине будет запущен с сентября 2017г

Кабинет министров утвердил запуск с сентября 2017 года пилотного проекта по проведению мониторинга земельных отношений в Украине.

Соответствующее постановление правительство приняло на заседании 23 августа.

"В проекте постановления о реализации пилотного проекта по проведению мониторинга земельных отношений речь идет об объединении баз данных нескольких ведомств. Впервые объединяется информация, которая находится в различных ведомствах. Она будет объединяться анализироваться и обобщаться. В этом проекте участвует Всемирный банк", - заявил на заседании правительства первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк.

Согласно документу, целью проведения мониторинга является создание открытой информационной системы, отражающей состояние развития земельных отношений в Украине и обеспечение их прозрачности.

Постановление разработано на выполнение Соглашения между Украиной и Международным банком реконструкции и развития.

Документ направлен на расширение информационной базы относительно развития земельных отношений, которой владеют Министерство юстиции, Государственная судовая администрация, Государственная фискальная служба, Государственная служба статистики, Государственное агентство водных ресурсов, путем обмена информацией.

Организацией проведения мониторинга будет заниматься Минагропрод, ответственным за проведение мониторинга определен Госгеокадастр, обеспечением координации действий субъектов информационного взаимодействия по проведению мониторинга земельных отношений будет заниматься рабочая группа, состав и положение которой, будет утверждать Минагропрод.

Предоставление информации о земельных отношениях будет осуществляется на электронных носителях или путем обмена электронными данными.

Утвержденным постановлением также указано рекомендованный перечень данных и показателей, которые подаются ведомствами для проведения мониторинга земельных отношений. В частности, Госгеокадастр предоставит информацию о перечне земель по их целевому назначению, количестве землевладельцев и информацию о них, среднем размере зарегистрированных земучастков; Минюст – количестве регистраторов прав и нотариусов, сроках проведения регистрации, количестве земучастков зарегистрированных в Госреестре вещественных прав на недвижимое имущество.

Кроме того, Министерству юстиции поручено рассмотреть вопрос в отношении возможности привлечения международной технической помощи с целью усовершенствования программного обеспечения Государственного реестра вещественных прав на недвижимое имущество для реализации механизма проведения мониторинга земельных отношений.

Минагропрод должен подать до 31 марта 2018 года в Кабмин отчет о результатах реализации пилотного проекта.

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что реализация пилотного проекта обеспечит прозрачность функционирования земельных отношений в Украине, создаст открытую информационную систему, которая будет отражать состояние и тенденции развития земельных отношений.