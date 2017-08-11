Оперативные штабы мобильного реагирования на рейдерские атаки созданы в Херсонской и Николаевской областях

Оперативные штабы мобильного реагирования для борьбы с попытками рейдерских захватов земель и собранного урожая, созданы в Херсонской и Николаевской областях.

"Оперативные штабы будут созданы на базе областных государственных администраций. В Херсонской, Николаевской они созданы и действуют. Задача оперативных штабов в регионах - помочь людям правильно написать жалобу, направить ее в комиссию (Комиссию по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации при Минюсте - ИФ) и содействовать ее оперативному рассмотрению", - сообщила на пресс-конференции в Киеве заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова.

Кроме того, министерство дало поручение своим координационным центрам бесплатной правовой помощи, создать мобильные группы помощи населению.

"Они будут ездить по всем селам и консультировать, оказывать адвокатскую помощь", - уточнила Е.Сукманова.

По ее информации, в Минюсте за первое полугодие 2017 года зарегистрированы сотни обращений, касающихся рейдерства.

Замминистра также сообщила, что в министерстве поднимается вопрос о том, каким образом усовершенствовать законодательство в сфере повышения профессиональности регистраторов и их ответственности.

В свою очередь, заместитель председателя Всеукраинской аграрной рады Михаил Соколов заявил, что ВАР будет настаивать на введении финансовой ответственности регистратора.

"Финансовая ответственность должна наступать по факту внесения регистратором недостоверного или ошибочного сведенья и быть сопоставима с тем ущербом, которое он наносит своим действием", - отметил он.

Как сообщалось, Кабинет министров в ходе заседания правительства 9 августа принял решение о создании оперативных штабов в которые войдут представители Минюста, Госгеокадастра, МВД, Генпрокуратуры и профильных аграрных ассоциаций для мобильного реагирования на рейдерские захваты в период уборки урожая.

Руководители таких штабов (главы обладминистраций) раз в две недели будут информировать о своей работе Кабмин, Минюст, МВД.

Главы ОГА должны будут отчитаться о результатах своей работы до 15 ноября 2017 года.

Рабочую группу по координации работы оперативных штабов возглавит первый вице-премьер-министр Степан Кубив.