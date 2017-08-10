Петренко призывает объединить земельный кадастр и реестр недвижимости

Раздельное администрирование Государственного земельного кадастра Госгеокадастром и Госреестра имущественных прав на недвижимое имущества Минюстом неэффективно, создает условия для злоупотреблений, и оба реестра должны быть объединены, считает министр юстиции Павел Петренко.

"Не может быть двух мам у одного человека. Либо мы отдадим реестр недвижимости, либо нам отдайте земельный кадастр", – сказал он на встрече с Европейской бизнес ассоциацией в Киеве в четверг, говоря о причинах участившегося рейдерства с землей.

Комментируя текущее состояние земельной кадастра, П.Петренко заявил, что "масштабы беды огромны".

По его словам, на создание земкадастра были списаны огромные средства из бюджета, однако кадастр по-прежнему плохо наполнен, документы оформляются в бумажном виде, а на местном уровне его работа сталкивается с "полным саботажем",

Как считает П.Петренко, запущенный позднее реестр недвижимости заполнен полнее и администрируется более эффективно.

Министр добавил, что подобная ситуация также с Госреестром актов гражданского состояния, который ведет Минюст, и Единым государственным демографическим реестром, который ведет МВД.

П.Петренко отметил, что в настоящее время проводится функциональный аудит министерств, и выразил надежду, что Украина придет к объединению этих реестров "под одной крышей".