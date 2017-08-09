Гройсман поручил разработать законопроект о передаче местным властям полномочий по распоряжению землей в границах территориальных общин

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины и Министерству аграрной политики и продовольствия законопроект о передаче местным властям полномочий по распоряжению землей в границах территориальных общин.

"Давайте мы сделаем короткий закон (Минрегион и МинАПК - ИФ), в котором предусмотрим, что владение и управление землями в пределах объединенных территориальных общин осуществляет соответствующий местный совет (совет объединенной территориальной общины)", - сказал В.Гройсман в ходе заседания правительства в среду.

По его словам, законопроект будет зарегистрирован в парламенте, правительство будет настаивать на его принятии за основу и в целом.

"Тогда полноценно объединены территориальные общины будут управлять своими землями", - резюмировал премьер министр.