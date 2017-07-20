Стратегия Кабмина по госземлям может вызвать ряд проблем с выделением земли участникам АТО - эксперт

Стратегия Кабмина по госземлям может вызвать ряд проблем с выделением земли участникам АТО - эксперт

Киев. 20 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Принятая правительством Украины 7 июля этого года Стратегия в сфере использования и охраны государственных сельхозземель содержит нормы, реализация которых может ограничить безоплатное выделение земельных участков гражданам Украины, в частности, участникам АТО, считает эксперт по земельным вопросам Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Роман Граб.

"Наибольше вопросов вызывает норма, предполагающая передачу в собственность гражданам участков, совокупный размер которых не превышает 25% от реализованных за предыдущий квартал на аукционе прав аренды государственных земель. Как следствие, выделение земли гражданам будет напрямую зависеть от того, насколько оперативно и результативно смогут управления Госгеокадастра на местах проводить аукционы", - сказал эксперт в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, зависимость выделения участков от результатов аукционов приведет к тому, что возможность предоставления земли будет ограничена, и не все заявки можно будет удовлетворить.

"Например, возможна ситуация, когда права аренды на некоторые участки по ряду причин не будут реализованы. Как тогда быть?", - отметил Р. Граб.

Он считает, что процесс безоплатного выделения земли необходимо регулировать, поскольку это одна из главных коррупционных составляющих земельных отношений.

Р.Граб также считает проблематичным предусмотренное Стратегией создание агрохимических паспортов земельных участков.

"Для создания агрохимических паспортов необходимо провести множество лабораторных анализов и регулярно вести этот паспорт. Все это требует определенной инфраструктуры, а соответственно и денежных затрат", - указывает эксперт.

Собеседник агентства также подчеркнул, что Стратегия имеет скорее рекомендационный, а не нормативно-правовой характер, и направленная, в первую очередь, на регулирование деятельности Министерства аграрной политики и Госгеокадастра.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины 7 июня 2017 года утвердил Стратегию совершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ими, согласно которой введено унифицированные правила при распоряжении землями. В частности, передача государственных земель в аренду осуществляется исключительно на аукционах на единых стартовых условиях - на срок 7 лет при ставке не ниже 8% нормативной денежной стоимости этой земли.

Кроме того, введен жесткий расчетный норматив площади земли, которая может быть передана на местном уровне безвозмездно - не более 25% площади земель, которые были переданы в аренду на конкурсной основе за предыдущий отчетный период (квартал).

За первое полугодие текущего года участники АТО получили 12,19 тыс. земельных участков общей площадью 16,86 тыс. га.

Ранее Стратегию раскритиковала Всеукраинская аграрная рада, считая, что ее реализация может содействовать коррупции.

В Украине в государственной собственности находятся 10,4 млн га сельскохозяйственной земли, из которых 3,2 млн га - в постоянном пользовании предприятий, учреждений и организаций, 2,5 млн га – в запасе, остальные – в аренде.

В настоящее время около 50% договоров аренды государственных земель сельхозназначения заключены сроком до 49 лет.