Правительство предлагает повысить акцизный налог и рентную плату за использование недр земли в 2018 г.

Кабинет министров Украины предложит Верховной Раде повысить акцизный налог, рентную плату за пользование недрами и экологический налог.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующая инициатива изложена в проекте закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс по пересмотру ставок некоторых налогов", утвержденном правительством на заседании в среду без обсуждения.

Согласно законопроекту, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", Кабмин, в частности, предлагает поднять с 1 января 2018 года ставку акцизного налога на алкоголь и табачные изделия на 11,2%.

Кроме того, ставки рентной платы на использование недр в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специспользование воды и ренты на использование лесных ресурсов предлагается поднять на 16,8%.