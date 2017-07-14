Требование МВФ о земельной реформе в Украине остается в силе

Требование Международного валютного фонда (МВФ) о проведении в Украине земельной реформы и снятии моратория на продажу земель остается в силе, сообщил руководитель проекта "Программы инвестиций в ресурсоэффективность в Украине" Международной финансовой корпорации (IFC) Хайнц Штрубенгофф (Heinz Strubenhoff).

По его словам об этом сообщили днем ранее директор Всемирного банка по делам Белоруссии, Молдовы и Украины Сату Кахконен и глава миссии МВФ в Украине Рон Ван Руден во время встречи рабочей группы по вопросу земельной реформы с правительственными экспертами.

"Представитель МВФ сообщил, что правительству и частному сектору необходимо больше времени для определения общих целей и снятия внутренних разногласий. Но требование земельной реформы, включающее снятие моратория на продажу земли в январе 2018 года, остается в списке предварительных действий для получения очередного транша осенью этого года", - написал Х. Штрубенгофф на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Как сообщалось, премьер-министр Украины Владимир Гройсман 7 июля заявил о целесообразности новой программы сотрудничества с МВФ, после завершения текущий, для достижения максимально эффективного взаимодействия с Фондом.

Помимо этого, премьер-министр заявил, что намерен обсуждать с МВФ исключение пункта о земельной реформе из нынешней программы сотрудничества.

Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом

SDR12,348 млрд (около $16,75 млрд по текущему курсу) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,6 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 гг. до SDR0,44 млрд ($0,6 млрд).

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с В.Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.

Согласно новому графику дальнейших пересмотров экономической программы Украины, утвержденному советом директоров вместе с четвертым траншем, до конца 2017 года были запланированы три пересмотра: четвертый - в середине мая, пятый - в середине августа, шестой - в середине ноября. В случае успешного выполнения властями установленных программой требований Украина по итогам четвертого пересмотра может привлечь $1,907 млрд, по итогам пятого -

$1,28 млрд, по итогам шестого – $1,28 млрд. В целом - около $4,46 млрд.

В 2018 году планируются остальные четыре пересмотра, по итогам которых Украина может привлечь около $955 млн. В целом - около $3,82 млрд.

Министр финансов Украины Александр Данилюк 5 июля заявил, что ожидает осенью решения МВФ по предоставлению Украине очередного кредитного транша в рамках программы EFF. По его словам, основным требованием Фонда является проведение пенсионной реформы.