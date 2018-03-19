Филя Жебровская: "Программа "Доступные лекарства" должна продолжаться"

Эксклюзивное интервью главы Наблюдательного совета ПАО "Фармак" Фили Жебровской агентству "Интерфакс-Украина"

- Как вы оцениваете итоги 2017?

- Все идет своим чередом, мы движемся по планам нашего развития и уже подвели итоги 2017 года. И они нас радуют. Мы показали 21% рост продаж нашей продукции на розничном фармацевтическом рынке в денежном выражении. Уже восьмой год подряд мы остаемся лидером на фармацевтическом рынке Украины.

Я довольна теми шагами, которые делает компания для развития нашего экспортного потенциала. Если 2016 год мы закончили с долей экспорта в наших продажах 24,7% (в денежном выражении), то в 2017 году экспорт составил 25,2%, а в 2018 году мы запланировали уже 27%. Наша цель - к 2020 году довести долю экспорта в наших продажах до 40%, оставаясь в то же время лидером на фармацевтическом рынке Украины.

Мы хотим увеличить свое присутствие на международных рынках. Меня радуют успехи, которых мы достигли за рубежом. Например, мы вышли на третье место среди всех фармацевтических компаний, присутствующих в Узбекистане, занимаем 10-е место в Киргизии. Это свидетельствует о том, что мы сильные игроки на рынке СНГ. Я пока не могу похвастаться подобными достижениями на европейских рынках, но мы видим, что идем в правильном направлении, разрабатываем досье, ориентируясь на европейский рынок. Так, в течение первого квартала этого года на европейскую регистрацию должны быть переданы три новых препарата. Для нас это очень важно.

Также в работе находится ряд проектов по развитию производства. Уже в 2018 году будет завершен проект "Твердые лекарственные формы № 2". Новый производственный участок реализуется на базе немецкого и итальянского технологического оборудования. После введения его в эксплуатацию наши совокупные мощности по производству таблетированных лекарственных средств должны вырасти вдвое - до 3 млрд дозированных единиц в год.

Кроме того, мы начали строительство и концептуальный проект нового производства жидких асептических лекарственных средств. Это уже будет третье такое производство на "Фармаке" - первое мы сдали в 2001 году, в 2010 - второе, но сегодня мы снова почувствовали нехватку таких высокотехнологичных мощностей.

- Где будут располагаться эти новые линии?

- В Киеве, на территории нашего завода. Корпус будет завершен в 2018 году, а в 2019 году начнется монтаж технологического оборудования.

По корпоративному управлению у нас тоже есть новости. Большой неожиданностью для всех нас стало то, что с 16 марта компанию покинул исполнительный директор Августин Дубничка. Такое решение он принял по семейным обстоятельствам. И мы оказались перед выбором нового исполнительного директора.

У нас есть кандидат, которого мы много лет готовили к этому - Владимир Костюк. Сейчас он занимает должность операционного директора. Он прошел большой путь от простого экономиста, возглавлял несколько подразделений компаний, в частности, развивал информационные технологии, проходил стажировку в производственном департаменте, возглавлял цеха. Он участвовал в проведении клинических исследований препаратов производства ПАО "Фармак" в Европе, Канаде и США.

Несмотря на молодой возраст, он не раз доказывал всей команде свой профессионализм. У него есть желание - горят глаза. И я верю, что все получится. Мы поставили перед ним ряд задач. Если он сможет решить их за полгода и его решение нас удовлетворят, мы его назначим. Пока же он будет исполняющим обязанности исполнительного директора. Это серьезные изменения в структуре управления, но, я думаю, мы справимся, и наши решения будут эффективными.

Что касается А.Дубнички, то в прошлом году мы пригласили его на работу в "Фармак" для того, чтобы он перевел бизнес-процессы компании на европейский уровень, чтобы они были удобными и понятными европейским менеджерам. За восемь месяцев работы он высоко оценил то, что у нас уже было. Не произошло никаких кардинальных изменений, поскольку он считал, что "Фармак" развивается правильно. Он также высоко оценил работу наших менеджеров. Мы завершили бюджетное планирование на 2018 год, успешно завершили 2017 год.

А вот кардинально новое, что привнес Августин в компанию - это новый уровень общения. Он приехал в Украину без знания русского или украинского языка. Поэтому наши топ-менеджеры были вынуждены общаться с ним на английском. Теперь английский стал для них рабочей практикой, и они гораздо увереннее чувствуют себя и в самом "Фармаке", и на международных рынках. Августин подтвердил высокий уровень их знаний.

Возможно, и хотелось бы каких-то значительных шагов или больших проектов под его руководством, но на это, к сожалению, нет времени. Однако я очень довольна своими менеджерами и вижу, что мы идем правильным путем, правильно работаем и будем двигаться дальше.

- Не изменит ли "Фармак" стратегию развития вместе со сменой исполнительного директора?

- Нет, мы сохраняем нашу стратегию. Мы надеялись, что сотрудничество с европейским менеджером ускорит наше присутствие на европейском рынке. Но понимаем, что на европейский рынок за один день не выходят. Мы это осознаем и продолжаем работу в этом направлении.

- Насколько важны для "Фармака" восточные рынки и рынки стран Азии?

- Каждый рынок для нас важен. Мы знаем, что присутствие наших лекарств на азиатских рынках - это, помимо прочего, и дополнительные рабочие места в Украине, это получение квалификации, увеличение объемов, эффективность производства. Хочу подчеркнуть, что продукция, которую мы отправляем на различные рынки - украинский, узбекский, казахский, киргизский или европейский – по уровню качества абсолютно одинакова. Для меня любой рынок важен, все 20 рынков, где мы присутствуем, для меня это, прежде всего, ответственность перед пациентом, а потом уже все экономические показатели. Для "Фармака" на первом месте всегда стоят качество и эффективность.

- Являются ли "восточные" рынки более легкими, если сравнить их с западными? Правда ли, что в страны Азии легче зайти, зарегистрироваться, проще контролировать качество?

- И в Узбекистане есть мамы и детки, которые хотят получить качественное лечение, и в Польше, и в Украине, и во Вьетнаме. В разных странах есть свои особенности регуляторной политики, а высоких стандартов качества мы придерживаемся везде, даже в Австралии, куда в 2017 году впервые поставили препараты. Везде пациенты хотят, чтобы препарат был качественным, поэтому мы ко всем рынкам относимся абсолютно одинаково – одна и та же серия препарата может пойти на различные рынки.

- Какие новые рынки "Фармак" освоил 2017 году?

- Совершенно новым для нас в 2017 году стал рынок Австралии, в 2018 году планируем увеличить свое присутствие. В целом по экспорту мы увеличили поставки в Ирак, Вьетнам и Польшу.

На 2018 год у нас большие планы. Мы по-прежнему планируем вывести на рынок около 20 новых препаратов, но каких именно, это будет существенно зависеть от того, как и в каком направлении будет развиваться фармацевтический рынок и система здравоохранения в частности.

- Украинские фармпроизводители традиционно жалуются на нехватку поддержки со стороны государства. Насколько необходима господдержка отечественному производителю? Нужно ли, например, как-то стимулировать экспортный потенциал отечественной фармы?

- Могу сказать, что украинская фарма развивается, совершенствует систему качества и инновационность не благодаря госпомощи, а несмотря на действия нашего правительства, государства. От этого никуда не денешься. Это правда, и я об этом четко говорю, чтобы все понимали. Мы не чувствуем помощи, несмотря на то, что мы наверняка нужны даже тем трем тысячам людей, которым мы создали рабочие места. Мы нужны и украинским ученым, признанным и молодым, которые с большим удовольствием работают в наших научно-исследовательских лабораториях.

Это социальная ответственность, которой, по нашему мнению, должен соответствовать бизнес, развитие и инновационность компании. Таких компаний в украинской фармацевтике не так мало - я говорю не только о "Фармаке", а и о других ведущих отечественных компаниях. Мы много делаем того, о чем государство даже не знает. Насколько это необходимо? Жизнь покажет.

- Как вы оцениваете шаги, которые сейчас делает государство по лекарственному обеспечению, например, как оцениваете программу реимбурсации (возмещения стоимости) "Доступные лекарства"?

- Это замечательная программа. На мой взгляд, и медицинская реформа сегодня крайне необходима. Но о медреформе, наверное, расскажут медики, я хочу отметить, что "Доступные лекарства" - очень хорошая программа. Нужно, чтобы количество молекул, принимающих в ней участие, увеличивалось, чтобы количество нозологий расширялось. Это необходимо людям. И очень важно, что государство на это пошло, что программа стимулирует обращение к врачу, чтобы люди не просто брали деньги на лекарства, а чтобы они лечились.

Мы проанализировали участие в этой программе на заседании Наблюдательного совета. В программе участвуют семь наших молекул, и мы хотим в ней быть, несмотря на то, что на некоторые препараты пришлось снизить цены. Но мы готовы идти на это, чтобы программа продолжала работу.

- С точки зрения бизнеса это выгодно для вашей компании? Или это все-таки социальный проект, благотворительность?

- Я не могу сказать, что это благотворительность, это начало кардинального изменения рынка, то, к чему мы должны прийти. Уже сейчас мы видим, что доля рецептурных и госпитальных препаратов у нас существенно увеличивается, поскольку это именно те препараты, которые лечат болезни и спасают жизни. В Украине нужно будет очень многое изменить, чтобы вернуться к производству именно таких препаратов. Если сравнить топ-10 препаратов, которые есть на украинском и, например, на польском рынке, то мы увидим, что это совершенно разные списки. В Польше, в Европе есть протоколы лечения, есть программы 100%-ной компенсации стоимости лекарств по тем или иным профилям, там есть страховая медицина. Она заставляет людей следить за своим здоровьем и помогает работать фармацевтическим компаниям. Конечно, безрецептурные (ОТС) препараты - это выгодно для фармбизнеса, но если ты хочешь быть достойной компанией с хорошей репутацией, действительно соответствовать названию "фармацевтическая", то нужно наращивать долю рецептурных и госпитальных препаратов. Сегодня в объемах продаж на рынке Украины мы имеем 56% госпитальных препаратов и 40% ОТС, еще примерно 4% - это витамины и биодобавки.

- Что, по вашему мнению, стало основным событием или тенденцией фармрынка 2017? Что прогнозируете на 2018 год?

- Наверное, главное событие - это программа "Доступные лекарства". Что будет в 2018 году, пока не могу сказать. Мы еще не совсем понимаем, что будет с Национальным перечнем основных лекарственных средств, принятым в 2017 году, как он будет формироваться и развиваться. Это путь, по которому идет рынок. Нацперечень необходим, но к нему есть много вопросов, которые пока остаются без ответа. Мы надеемся, что в Украине, благодаря медреформе, все-таки начнут действовать протоколы лечения, тогда мы сможем планировать и делать то, что нужно для пациента.

- Что для этого нужно?

- Прежде всего, чтобы начала работать система финансирования здравоохранения, система подготовки врачей, система, которая помогала бы врачу работать. Медреформа имеет много нюансов, мы видим большое количество тех, кто доволен медицинской реформой, но есть и те, кто не доволен. По моему мнению, реформа нужна и государству, и президенту, и правительству, но самое главное - она нужна пациенту. Изменения не происходят за один день - "пришел, увидел, победил", система будет меняться постепенно. Думаю, что в течение трех лет мы будем постоянно говорить о медреформе, она будет постоянно совершенствоваться, а мы постоянно критиковать ее. Хотя как бы там ни было, программа "Доступные лекарства" как часть реформы должна работать, она приносит пользу нашим пациентам. Но все можно усовершенствовать.

- Насколько жесткой является сегодня конкуренция на фармацевтическом рынке?

- Я не знаю ни одной сферы хозяйства более конкурентной, чем фармацевтическая сфера. Особенно это касается отношений отечественных и иностранных производителей. Украинский рынок открыт для всех, начиная с 1992 года и по сей день. У нас есть даже специальный отдельный закон, согласно которому лекарства, зарегистрированные в странах со строгой регуляторной системой, регистрируются в Украине за 17 дней. А если такой препарат производит или завозит in-bulk украинский производитель, то регистрация займет не менее года. Какая же это конкуренция?

Или взять хотя бы ситуацию с Нацперечнем. Несмотря на то, что в нем заложены не лекарственные средства, а молекулы, именно фактические привилегии зарубежным препаратам при регистрации, о которых я говорила выше, создают дискриминационные условия для украинских фармпроизводителей.

Поэтому украинским производителям не выгодно привозить новые препараты, технологии. Государство этого не понимает. В результате в Украине нет, например, собственных вакцин и других жизненно важных препаратов. Решить проблему можно было бы довольно просто, уровняв отечественных и иностранных производителей. Например, мы не отказываемся от возможностей производства вакцин, но для этого нужен конструктивный диалог с государством, ведь вакцины - это препараты, которые не пойдут в розничную сеть, для вакцин нужны бюджетные программы.