Замглавы Совета НБУ Тимофей Милованов:"Если мы готовы отказываться от МВФ и проведения структурных реформ, то какова альтернатива?"

Эксклюзивное интервью агентству "Интерфакс-Украина" заместителя главы Совета Национального банка Украины Тимофея Милованова.

- 30 января состоялось заседание Совета НБУ при участии членов Высшего экспертного совета при Совете НБУ. Какие основные рекомендации Совета НБУ по итогам этого заседания?

- Два главных вопроса, вынесенные на открытую часть заседания: о политике инфляционного таргетирования в условиях Украины и в условиях развивающихся стран, стран со средними и низкими доходами, а также о валютной политике - это был второй вопрос. Совет – это орган концептуальный, который смотрит за системным подходом. Соответственно, там обсуждалось, насколько инфляционное таргетирование работает в Украине и в странах со средними и низкими доходами, есть ли альтернатива. Там было больше критиков, но общая позиция такова, что альтернативы сегодня нет по причинам понятным: потому что мы не можем, например, удерживать курс исторически, по крайней мере, это позиция моя и части членов совета. Совет – это коллегиальный орган, поэтому за весь совет я не могу говорить.

По поводу валюты – мы видим, что курс гривни сейчас усилился. Исторически в январе есть определенная девальвация. Ничего критического мы не видим.

Если говорить более глобально – вопрос, какие у нас перспективы по рискам макроэкономическим, по экономическому росту, по фискальной ситуации, то есть по налогам и по расходам бюджета, по программе МВФ и по политическому давлению внутри страны, потенциально связанному с выборами. Это все равно накладывает определенные ожидания, бизнес нервничает, есть определенная неуверенность, это создает риски. Я надеюсь, что мы будем продолжать реформы, это необходимо. Мы будем показывать, что выполняем обязательства и перед обществом, и перед внешними экономическими агентами, и перед внутренними экономическими агентами. И чем четче мы будем их выполнять, тем больше будет уверенности, ведь рынки реагируют на основе ожиданий. Если они видят выполнение программы, рынки успокаиваются, инвестиции приходят, активность повышается. Если же рынки не понимают, что произойдет, и видят риски, соответственно, экономическая активность будет все равно уменьшаться. Кто-то диверсифицирует риски, кто-то выйдет из Украины, кто-то не проведет инвестиции, и это для нас проблема. Поэтому важно, чтобы была четкая коммуникация по поводу того, что мы делаем, и чтобы мы делали то, что обещали.

- Насколько критичным является для страны продолжение сотрудничества с МВФ?

- Я знаю, что в прессе ведутся дискуссии о том, что, может, стоило ли бы отказаться от программы МВФ, может быть, она несправедлива. Я считаю, что вещи, которые просит МВФ, они хороши для общества – это борьба с коррупцией, более дисциплинированная бюджетная политика, макроэкономическая стабильность. В любом случае, реальность состоит в том, что у нас большие выплаты в 2019 году, транши задерживаются, это влияет на ожидания, это создает давление на цены и на курс, это влияет на экономическую активность, и нам реально необходимо каким-то образом выполнять условия для того, чтобы получить финансирование. Еще надо не забывать, что финансирование МВФ значительно дешевле, чем финансирование, которое мы можем получить на рынке. Тут тоже вопрос цены. Если мы отказываемся от МВФ, например, то тогда надо понимать, готовы ли нас профинансировать рынки или будем мы это закрывать бюджетным дефицитом с соответствующими последствиями для инфляции и для экономического роста и даже для политического давления - потому что будет инфляция, будет недовольство населения. Если мы готовы отказываться от МВФ и от проведения структурных реформ, то какова альтернатива? Нельзя относиться безответственно, надо понимать - у нас есть устойчивость, но ее легко пошатнуть, экономика не перестроилась фундаментально, она двинулась в правильную сторону, но нельзя сказать, что нет проблем. Я не знаю, как в 2019 году будем выплачивать наши внешние обязательства, если не будет либо программы МВФ, либо внешних заимствований.

- Есть ли необходимость коррекции Основных принципов денежно-кредитной политики на 2018 год и среднесрочную перспективу?

- Я считаю, что сегодняшние задекларированные принципы – они правильные. Я поддерживаю инфляционное таргетирование. В то же время, я согласен с тем, что трансмиссионные механизмы имплементации этой политики необходимо постоянно улучшать. Самая главная проблема здесь состоит в том, что не скоординированы монетарная и фискальная политика – вот это фундаментальная вещь, то есть это общая проблема для переходных экономик, что слишком много институциональных конфликтов и несогласованности между разными даже не ветвями власти, а сферами исполнительной власти, между регуляторами и министерствами. Эти вещи нужно координировать. Это как в бизнес-практике - если каждый занимается на своем узком участке и решает свои узкие проблемы, то это, конечно, отлично, но мы понимаем, что люди находятся под огромнейшим давлением – кому-то нужно выполнить бюджет, кому-то нужно удержать курс, кому-то нужно удержать инфляцию… Но если мы не будем эти вещи координировать, то не получится ни у кого. Это фундаментальная проблема, чтобы было общее конкретное видение и чтобы с этим конкретным видением согласились люди или хотя бы были готовы идти вместе.