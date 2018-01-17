Интервью

15:11 17.01.2018

Полторак: мы изучим возможность закупок продукции ВПК Хорватии

Полторак: мы изучим возможность закупок продукции ВПК Хорватии

Блиц-интервью министра обороны Украины Степана Полторака агентству "Интерфакс-Украина" по итогам визита в Хорватию

Как Вы оцениваете результаты визита в Республику Хорватия?

- Переговоры, которые мы провели с министром обороны Хорватии - очень конструктивные. Мы обсудили весь блок вопросов, в которых заинтересована как Украина, так и Хорватия. В частности, это вопросы сотрудничества между нашими оборонными ведомствами, вопросы, связанные с обороной, а также вопросы военно-технического сотрудничества. Во время переговоров, мы достигли договоренностей, доработаем план сотрудничества между нашими оборонными ведомствами, чтобы расширить наше взаимодействие.

В каких вопросах Украина готова углублять свое сотрудничество с Хорватией?

Я сегодня был приятно удивлен тем, как много сделала Хорватия для мира и развития своей армии, особенно в вопросах, связанных с закупками для армии и вопросах, связанных с военно-промышленным комплексом. Я сегодня ознакомился с возможностями ВПК Хорватии: формой одежды, экипировкой, оснащением, стрелковым оружием и другим вооружением, которое интересное для Украины. После возвращения в Украину я проанализирую наши потребности и представленные нам технические возможности, и качество изделий, и техники. Уже после этого можно будет вести разговор о конкретных вопросах связанных то ли с закупками, то с общими разработками, или сотрудничеством в той или иной сфере.

Хочу отметить, что мы готовы к любой форме сотрудничества - начиная от закупки предметов материального обеспечения, оснащения и техники, и заканчивая совместными разработками, обеспечением, и в других сферах. Обо всем этом мы разговаривали с моим хорватским коллегой.

Вопрос о миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Изменилась ли позиция Украины в связи с представлением Россией своего видения миссии?

Что касается миротворческих сил, президент Украины Петр Порошенко выступал с такой инициативой несколько лет назад, и он предлагал, чтобы на оккупированную Россией территорию была введена миссия ООН и была проведена миротворческая операция.

Сейчас актуальность этого вопроса остается. Но миротворческая операция должна проводиться только по правилам ООН.

Наша принципиальная позиция: во-первых, чтобы миротворческая операция проводилась не на линии соприкосновения, а на всей оккупированной территории. Украинско-российская граница должна полностью перейти под контроль миротворческих сил.

Вторая принципиальная позиция: мы не воспринимаем участия вооруженных сил РФ в этой миротворческой операции.

Если бы Россия не осуществила агрессию против Украины в Донецке и Луганске, то не было бы необходимости вводить миротворческие силы. Россия сначала оккупировала Крым, затем захватила Донецк и Луганск, а потом хочет выступать в качестве миротворца. Российские войска мы не воспринимаем как миротворцев. Не может оккупант быть одновременно и миротворцем.

Какие страны должны руководить этой миротворческой операцией? Это может быть Хорватия?

Самое главное, чтобы эти страны в данной ситуации были объективными и действовали по духу, закону и правилам, определенным ООН.

Я думаю, Россия не очень хочет, чтобы в миссии были представители НАТО, но я считаю, что там должны быть те страны, которые могут дать объективную оценку и правильно реагировать на события, которые происходят.

Хорватию мы готовы принять всегда. В военных миссиях Хорватия показала себя очень объективно. Они очень хорошо подготовлены. И, самое главное, что у Хорватии есть опыт организации этой работы.

Хорватия предложила Украине реинтеграцию восточной части, чем вызвала в Москве бурную реакцию. Это повлияло на хорвато-российские отношения. Как на это смотреть?

Хочу отметить, что именно в период моего визита Хорватия отмечала годовщину международного признания, как независимого государства и завершение реинтеграции оккупированных территорий. Мы будем изучать опыт Хорватии, чтобы найти правильные решения украинской ситуации.

Во время переговоров с премьер-министром мы также обсуждали этот вопрос. Предложения Хорватии полезны, нам нужно изучить этот вопрос.

Хорватия - самостоятельное независимое государство и она имеет право на международную инициативу. В этой ситуации Россию можно слушать, но не бояться.

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