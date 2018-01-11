Член Нацкомфинуслуг Залетов: Все сегменты небанковского финрынка Украины в 2017 году показали рост объемов предоставленных услуг

Эксклюзивное интервью агентству "Интерфакс-Украина" члена Национальной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Александра Залетова

- На сегодняшний день говорить об итогах работы небанковского финансового рынка в 2017 году еще рано, но, может, есть предварительные данные о том, как он пережил непростой прошлый год?

- Вы правы, говорить об итогах 2017 года можно будет только после предоставления всеми участниками рынка отчетов о своей деятельности, их обработки и анализа. Окончательные итоги могут быть подведены в марте.

Но уже можно отметить, что в течение 2017 года по всем сегментам небанковского финансового рынка наблюдалась тенденция к росту объемов предоставленных услуг, в частности, связанных с обеспечением растущих потребностей населения, предприятий малого и среднего бизнеса в финансовых услугах.

Основываясь на данных девяти месяцев и наблюдавшихся в течение года тенденциях, можно спрогнозировать: за указанный период взносы населения в фонды финансирования жилья увеличились на 67%, лизинговые платежи - на 30%, факторинговые операции - на 98%, страховые выплаты по страхованию жизни - на 38%, страховые выплаты автовладельцам и потерпевшим в ДТП - на 30%, страховые выплаты застрахованным по добровольному медицинскому страхованию - на 26%, страховые возмещения собственникам и пользователям имущества - на 57%, пенсионные выплаты - на 60%, страховые выплаты путешествующим - на 25%, страховые выплаты в виде аннуитета - на 65%, депозиты и кредиты членов кредитных союзов - на 8% и 3% соответственно.

В целом населению и предприятиям малого и среднего бизнеса небанковскими финансовыми учреждениями за 9 месяцев 2017 года выданы кредиты на 31,7 млрд грн, выплачены страховые выплаты в размере 7,2 млрд грн, передано в финансовый лизинг имущество стоимостью 9,3 млрд грн, осуществлены факторинговые операции на 11,1 млрд грн, предоставлены гарантии и поручительства на 3,5 млрд грн, взносы для финансирования жилья составили 13,4 млрд грн.

- Что с количеством участников рынка и качеством их активов?

- Еще раз подчеркну, что пока у нас есть официальные данные девяти месяцев и отслеживаемая информация за последний квартал. На основании этих данных можно сделать вывод, что на фоне сокращения в 2017 году на 6% количества небанковских финансовых учреждений (потеряли статус финансовых учреждений 127 компаний) наблюдается устойчивый рост ключевых показателей развития рынка небанковских финансовых услуг.

Так, за 9 месяцев рост активов небанковских финансовых учреждений составил 15,5%, в то время как активы банков возросли на 1,9%.

При этом качество активов небанковских финансовых учреждений улучшается, в частности, величина активов страховых компаний, определенных в соответствии со ст. 31 закона "О страховании", увеличилась по сравнению с 30 сентября 2016 на 1,05 млрд грн, или на 3,1%, и составила 62,2% общих активов страховщиков. Такие изменения связаны с аллокацией активов страховщиков из акций в ОВГЗ и корпоративные бонды, что позволило им увеличить доходность на 25%. Кроме того, качественные изменения произошли и в структуре банковских депозитов в сторону концентрации активов страховых компаний в более надежных банках. Депозиты страховщиков в национальной валюте увеличились на 11,5% и превысили 10,1 млрд грн.

За этот период небанковскими финансовыми учреждениями уплачено в бюджеты всех уровней более 1,5 млрд грн. При этом налог на прибыль, уплаченный небанковскими финансовыми учреждениями, составил 1,7% совокупного показателя поступлений в государственный бюджет Украины по ст. "Налог на прибыль предприятий", в то время как у банков он составил 2,1%.

- На что будет направлена работа Нацкомфинуслуг в 2018 году?

- В 2018 году работа Нацкомфинуслуг будет сконцентрирована на принятии изменений в законодательство, направленное на улучшение качества активов финансовых учреждений путем установления обязательных критериев и нормативов достаточности капитала и платежеспособности, ликвидности, доходности, качества активов и рискованности операций.

Стимулом дальнейшего роста развития рынков небанковских финансовых услуг может стать принятие в 2018 году ряда законопроектов, которые разрабатывались и сопровождаются Нацкомфинуслуг. Например, "О страховании" (№ 1797-1 от 06.02.2015), "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств" (№ 3670 от 17.12.2015), "О внесении изменений в Закон Украины "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой" (№ 6355 от 12.04.2017), "О финансовом лизинге" (№ 6395 от 19.04.2017), "О кредитных союзах" (№ 6405 от 21.04.2017), "О регулировании деятельности по предоставлению небанковских кредитов под залог движимого имущества" (№ 6569 от 08.06.2017) и др.

На стадии разработки – законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по страхованию путешествующих".

Продолжится активная работа по усовершенствованию рынка обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Кроме утвержденных в 2017 году ряда актов в части внедрения электронных полисов, в 2018 году Нацкомфинуслуг планирует принять новую редакцию Положения о единой централизованной базе данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Кроме этого, необходимо будет принять коррелирующие коэффициенты для электромобилей.

Важнейшим фактором повышения доверия к финансовым услугам является внедрение гарантийных механизмов защиты потребителей небанковских финансовых услуг, особенно на рынках страхования жизни, обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, вкладчиков кредитных союзов и участников негосударственных пенсионных фондов.

- Кроме известных законопроектов, некоторые из которых уже успели устареть, так и не будучи приняты, есть ли новые идеи по развитию рынка?

- Да. Значительное внимание Нацкомфинуслуг будет уделять развитию инфраструктуры страхового рынка, для чего запланирована разработка законопроекта "О дистрибуции в сфере страхования".

В части дерегуляции страховой деятельности Нацкомфинуслуг в 2018 году запланировала изменения в Порядок засвидетельствования справок для проведения расчетов по договорам страхования и перестрахования с нерезидентами, действия которых распространяются на иностранную территорию, а также в Порядок применения подпунктов 165.1.27 и 165.1.28 п. 165.1 ст. 165 р. IV Налогового кодекса Украины относительно страховых выплат, страховых возмещений, выкупных сумм и пенсионных выплат, получаемых налогоплательщиком по договорам страхования, негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионного вклада и доверительного управления.

Запланированы также изменения в Методику формирования страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни, и Порядок расчета резервов незаработанных премий, проводимого по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, направленные на приведение в соответствии с международной практикой, требованиями Директив ЕС, принципами и стандартами IAIS.

- Как насчет владельцев и руководителей небанковских финансовых учреждений, когда на рынке прекратится практика "ухода по-английски"?

- Требования к владельцам и руководству небанковских финансовых учреждений будут значительно усилены. В ходе надзора, в частности, за страховым рынком, и анализа причин "ухода по-английски" ряда "игроков" становится актуальной необходимость усиления взаимодействия с другими государственными органами в части предотвращения и недопущения нарушений на рынках финансовых услуг и внесения изменений в правовую базу относительно повышения требований к ответственности руководителей и владельцев небанковских финансовых учреждений.

В 2018 году также запланировано принятие новой редакции Положения о Государственном реестре финансовых учреждений и внесение изменений в постановление Кабинета министров Украины от 07.12.2016 № 913 "Об утверждении Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг)", направленные на повышение требований к деловой репутации руководителей, главных бухгалтеров, владельцев существенного влияния и т. д.

- Многие годы длятся разговоры о необходимости сделать небанковский рынок открытым и предоставить Нацкомфинуслуг право обнародовать основные показатели деятельности компаний, как это делает НБУ по банкам. Есть ли надежда, что это произойдет, и что еще планируется сделать в этом направлении?

- В этом направлении мы ведем работу. Важным этапом развития рынка станет принятие изменений, инициированных Нацкомфинуслуг, в Положение правительства о наборе данных, подлежащих опубликованию в форме открытых данных, периодичность обновления и порядок их обнародования, а также перечень таких наборов данных. Имеется в виду раскрытие на регулярной основе основных показателей деятельности небанковских финансовых учреждений, а именно: объем предоставленных финансовых услуг, обязательства, активы, капитал, данные о финансовых результатах их деятельности. После внесения таких изменений релевантная информация о финансовом учреждении станет доступной потребителям, в частности, вследствие обнародования на официальном веб-сайте Нацкомфинуслуг. Прозрачное освещения ключевых характеристик деятельности финансовых учреждений будет способствовать защите прав потребителей финуслуг, повышению дисциплины, улучшению конкурентной среды среди финансовых учреждений, популяризации рынков финансовых услуг.

В части обеспечения транспарентности рынка небанковских финансовых услуг планируется внести изменения в Положение о раскрытии финансовыми учреждениями информации в общедоступной информационной базе данных о финансовых учреждениях и на веб-сайтах (веб-страницах) финансовых учреждений.

Планируется также повысить качество аудита страховых компаний путем принятия методических рекомендаций по проведению аудита финансовых учреждений и изменений в порядок проведения внутреннего аудита (контроля) в финансовых учреждениях.

Кроме этого, предполагается запуск в 2019 году системы финансовой отчетности, которая позволит осуществлять прием, обработку, проверку и раскрытие финансовой отчетности предприятий в едином формате на основе стандарта XBRL (eXtensible Business Reporting Language - расширяемый язык деловой отчетности).

Это позволит регулятору полноценно реализовать положения закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности" относительно составления и представления финансовыми учреждениями финансовой отчетности органам государственной власти по международным стандартам в едином электронном формате с 2019 года, что является одним из важных шагов в рамках реализации Комплексной программы развития финансового сектора Украины до 2020 года.

Учитывая, что финансовые показатели финансовых учреждений являются важным источником информации для принятия решения как потребителями, так и инвесторами, внедрение международных стандартов отчетности станет важным шагом на пути к повышению прозрачности рынка, его интеграции в европейский и мировой рынки финансовых услуг.