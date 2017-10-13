Премьер-министр Украины: Рост экономики в следующем году может быть выше запланированных 3%, при условии продолжения системных реформ

Эксклюзивное интервью премьер-министра Украины Владимира Гройсмана агентству "Интерфакс-Украина"

Вопрос: Верховная Рада 3 октября приняла пенсионную реформу. По сравнению с первичным законопроектом в финальную версию были внесены изменения, насколько от этого поменялась "стоимость" реформы для госбюджета?

Ответ: Очень важно, что эта реформа все-таки была принята. Это очень чувствительный вопрос для страны, ведь у нас 12 млн пенсионеров, которые много лет работали и надеялись на достойную пенсию по достижении определенного возраста, а вместо этого существовала система тотальной нищеты. Для меня было делом чести начать менять эту систему.

Парламент смог консолидироваться и 288 народных депутатов поддержали реформу. Я благодарен всем, кто включился в этот процесс: президенту и фракции "Блок Петра Порошенко", "Народному фронту" и лично Арсению Яценюку, фракции Радикальной партии Олега Ляшко и ее лидеру, а также отдельным внефракционным депутатам и членам депутатских групп "Воля народа", "Видродження". Люди объединились, чтобы поддержать нашу инициативу, и это было важно.

Вопрос: Но поддержали реформу не все.

Ответ: Не проголосовали "Оппозиционный блок", "Батькивщина" и "Самопомич" – только некоторые депутаты этой фракции дали голоса "за", за что я им искренне признателен. Честно говоря, я не понимаю тех депутатов, которые не поддержали эту реформу. О чем они думают? Чего хотят добиться? Это абсолютно правильное решение, а они не поддерживают и более того, палки мне в колеса вставляют.

Вопрос: Это функция оппозиции – критиковать…

Ответ: Правильно, можно критиковать власть – да кого угодно – но нельзя, чтобы из-за желания покритиковать жизнь людей становилась хуже. Это неправильно! Но у нас почему-то перед выборами все всем много обещают, а после выборов об этом забывают. Я инициировал реформу за 2 года до выборов. И теперь ни один кандидат уже не сможет пытаться обещать повысить пенсии перед выборами, как это было раньше. Система работает автоматически и независимо от желания политиков.

Вопрос: После принятия реформу необходимо еще реализовать.

Ответ: Как реализовать, где взять ресурсы – у меня есть полное понимание по этим вопросам. Все правки и корректировки, которые были внесены в законопроект в процессе рассмотрения – они все были ожидаемы. Они не вышли за рамки нашего видения и понимания модели пенсионной реформы. Самое главное, что уже с этого месяца более чем 9 млн украинских пенсионеров будут получать повышенные пенсии. И эта система будет работать по принципу: кто больше работал, тот больше получает. Это касается как сегодняшних пенсионеров, так будущих.

Вопрос: То есть дополнительных расходов на реализацию внесенных изменений не предполагается?

Ответ: Рамка расходов, которую мы закладывали, сохранена. Справедливая пенсионная система построена, и нам остается работать над тем, чтобы экономика развивалась, создавалось больше рабочих мест, и соответственно – наполнялся Пенсионный фонд, а размер пенсии поднимался систематически.

Вопрос: Кабинету министров поручено разработать до ноября законопроект о перерасчете пенсий военным. Что он будет предусматривать?

Ответ: Решение проблемы пенсий военнослужащим – следующий наш шаг. Сейчас над законопроектом работает Министерство социальной политики. Когда законопроект будет доработан, мы его сразу презентуем и объясним что, зачем и почему.

Вопрос: Перерасчет будет с 2018 года, расходы на это предусмотрены?

Ответ: Да, я хотел бы, чтобы это было с 2018 года, а необходимые расходы уже предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда.

Вопрос: Несмотря на реформу, остается проблема дефицита Пенсионного фонда. Как вы планируете ее решать?

Ответ: Детенизация доходов, справедливость пенсионной системы, повышение зарплат – все это элементы решения проблемы Пенсионного фонда. После поднятия минимальных заработных плат, я говорил о необходимости проведения детенизации зарплат, что увеличит поступления в Пенсионный фонд. На протяжении следующих 3-4 лет будет еще сохраняться дефицит Пенсионного фонда в 140 млрд грн, но он уже не будет расти, а в относительных цифрах начнет уменьшаться – это важно. Если бы мы оставили старую несправедливую пенсионную систему, то в 2018 году дефицит составил бы 200 млрд грн, в следующем – 250 млрд грн. Сейчас я уверенно смотрю в будущее. Те, кто говорит, что нынешние или будущие пенсионеры ничего не будут получать, – говорят неправду. Все будут получать пенсии, но получат то, что заработали, и я считаю, что это правильно. Если кто-то не работал в силу разных причин – это не значит, что он должен забрать пенсию у того, кто работает. Кроме пенсии, есть социальная поддержка для таких граждан – и это забота государства, а не Пенсионного фонда.

Вопрос: Как Вы относитесь к выходу на украинский рынок негосударственных пенсионных фондов?

Ответ: Я за то, чтобы построить второй уровень пенсионной системы – накопительный, но я переживаю о гарантиях сохранности средств. Все ведь помнят потерю денег в Сбербанке СССР. Я не хочу повторения такого, поэтому нужны гарантии, чтобы люди знали, что если они делают накопления, то после выхода на пенсию они их получат. Я думаю, что тут нужно привлекать международные фонды, которые имеют хорошую репутацию, являются достаточно устойчивыми. Таким законодательством мы сейчас будем заниматься вместе с депутатами, потому что у них есть ряд хороших инициатив.

Вопрос: Будет ли повышаться Единый социальный взнос (ЕСВ) для реализации накопительной системы?

Ответ: Я считаю, что ставку ЕСВ необходимо держать стабильной и никаких повышений быть не может. Если речь будет идти о накоплениях, то, возможно, будут другие инструменты – отдельные отчисления на эти цели. Это все является предметом дискуссии и пока рано говорить о конкретных моделях.

Вопрос: МВФ и Всемирный банк перед принятием закона заявили, что некоторые аспекты пенсионной реформы вызывают у них опасения. В частности, ВБ говорил о необходимости проведения автоматической индексации пенсий не с 2021 года, а уже с 2019 года, и выступал против повышения пенсий в 2018 году. Удалось ли снять эти возражения?

Ответ: Тот перерасчет пенсий, который мы проведем сейчас, будет действовать и в 2018 году. Все предложения, которые были направлены нашими партнерами, были очень внимательно изучены, и по ним всем были приняты правильные решения. Никаких рисков нарушения рамок сотрудничества с международными организациями в данном законе нет.

Вопрос: Сейчас идет бюджетный процесс, 15 сентября проект государственного бюджета на 2018 год был внесен в парламент. Какие возможные риски, если говорить о правках, которые могут внести депутаты?

Ответ: Второй год подряд мы подаем проект госбюджета честно, открыто и в предусмотренный законом срок – мы готовы к дискуссии на протяжении нескольких месяцев. Сейчас есть разные отзывы по проекту, иногда критичные. Все рациональные предложения и конструктивная критика будут, конечно, нами учитываться.

Вопрос: Когда вы рассчитываете на его принятие?

Ответ: Я бы очень хотел, чтобы мы приняли его пораньше. Нескольких месяцев достаточно на его проработку, но это внутрипарламентские процедуры, и мы будем по ним идти. Сам же проект госбюджета я считаю бюджетом экономического роста, он более сконцентрированный, чем бюджет 2017 года, что позитивно. Мы закладываем прогноз роста экономики в 3% ВВП, и я считаю, что этот рост можно сделать больше, но тут нужно принятие ряда решений парламента. Рост в 3% ВВП значит, что Украина произведет на 400 млрд грн больше продукции, чем в 2017 году. Это значит больше рабочих мест, насыщение рынка, больше экспорта, что будет позитивно влиять на национальную валюту. Рост ВВП можно сделать и выше 5%, но для этого необходимо принять ряд законов и на их основе запустить ряд новых механизмов. Данный проект бюджета четко приоритезирован.

Вопрос: Каковы основные приоритеты?

Ответ: Обеспечение армии и ее вооружение: впервые мы направляем 16,5 млрд грн на вооружение, что на 65% больше, чем в 2017 году. И это "живые деньги", не госгарантии. Оборонный комплекс страны тоже является частью экономики и создает рабочие места.

Мы будем дальше поддерживать децентрализацию и развитие местного самоуправления.

Одним из ключевых приоритетов правительства также является образование, где мы с 2018 года еще на 25% поднимаем зарплаты учителям. Украинскому учителю мы должны вернуть уважение, в том числе, выражаемое в заработной плате. Такое повышение нам по силам. Мы будем инвестировать в модернизацию школьного обучения. Мы взяли за базу 1-4 классы начальной школы, хотим проинвестировать 1 млрд грн в интерактивные доски, планшеты, новые программные продукты, чтобы дети получали современные знания.

Вопрос: Говоря об образовании, стоит вопрос об увеличении поддержки науки и инноваций.

Ответ: На науку мы потратим порядка 8 млрд грн, но мы понимаем, что необходимо улучшить качество управления финансами в самой науке. Также 50 млн грн планируется выделить на Фонд поддержки инноваций, так называемый "Фонд стартапов".

Вопрос: Кроме учителей, социально значимой является и категория медицинских работников, когда им ожидать повышения зарплат?

Ответ: Я не забыл о том, что медикам нужно поднять зарплату. Я считаю, что это возможно, но тогда когда мы изменим систему медицины. То есть, мы изменяем систему и это не может, а должно привести к повышению зарплаты медиков. Доктор должен быть высокооплачиваемым, а услуги, которые он предоставляет, – качественными.

В целом, медицина является для нас приоритетом. Сейчас очень важно, чтобы парламент рассмотрел и принял медицинскую реформу. Больницы доведены "до ручки", доктора получают мизерную плату, и при этом у нас нет бесплатной медицины, и люди за все платят – это маразм и это нужно изменить. Как изменить – мы понимаем.

Реформа очень важна, и мы увеличиваем финансирование медицины на 10 млрд грн. В то же время мы будем реализовывать и конкретные программы.

Вопрос: Какие именно?

Ответ: В 2018 году мы закупим на 6 млрд грн лекарств, потому что в прошлые годы у нас были отставания по закупкам и сейчас мы это все догоняем, чтобы в больницах были лекарства. 1 млрд грн предусмотрен на доступные лекарства для хронических больных, вместо 700 млн грн в этом году.

Мы хотим расширить перечень наименований лекарств, которые люди смогут получать бесплатно.

Будет продолжаться программа создания кардиоцентров. В этом году мы создаем 13 центров, в следующем – еще 13. Кроме того, существует программа лечения людей за границей, на которую на следующий год мы выделяем 380 млн грн.

Могу сказать и над чем мы работаем прямо сейчас. Большая проблема – тяжелые детские заболевания, и нам необходимо найти механизм, как улучшить ситуацию с их лечением. Мы предложим решение этой проблемы на 2018 год.

Вопрос: Речь идет о бюджетной программе по лечению детей за границей или у нас?

Ответ: Важно создать механизм, и чтобы он был прозрачным, некоррупционным. К тому же, мы ведь до 2018 года закончим "Охматдет". Как я ранее обещал, основные общестроительные работы были завершены к середине этого лета, но там был ряд процедурных моментов, которые Минздрав сейчас пытается ускорить, и я рассчитываю, что до конца 2017 года они должны все закончить, чтобы коллектив мог прийти и начать работу. Лично я все делаю для этого.

Вопрос: Важным направлением роста экономики всегда рассматривался аграрный сектор.

Ответ: Если говорить об аграрном секторе, то на 2018 год мы планируем ряд программ. К примеру, на поддержку отечественного сельхозмашиностроения мы направляем почти 1 млрд грн на компенсацию 20% стоимости новоприобретенного отечественного оборудования, это значит, что объем рынка может составить 5 млрд грн. Еще 1 млрд грн мы предусматриваем на поддержку фермерства. Пока мы еще не выработали механизм, каким образом будем выделять эти средства, но работа идет.

Мы ввели, по моему предложению и по согласованию с Ассоциацией фермеров, отдельную должность заместителя министра аграрной политики и продовольствия по делам фермеров. Следующая позиция – это поддержка животноводства, потому что снижение поголовья является главной причиной колебания цен на мясную продукцию.

Кроме того, мы будем поддерживать рост экспорта.

Вопрос: Экспорта мяса?

Ответ: Экспорта украинской продукции в целом. Я считаю, что мы можем завоевывать рынки хорошей, качественной продукцией. Нам необходимо насытить наш украинский рынок и завоевывать новые внешние рынки. Это тяжелая работа, но мы востребованы за границей.

Около 2 млрд грн мы закладываем на компенсации процентов по кредитам на строительство новых молочно-товарных комплексов и свиноферм. По сути, любое фермерское хозяйство, если хочет построить ферму на 10-20 тыс. голов, идет в банк и после прохождения проверки банком получает кредит, а все проценты компенсирует государство.

Представители банковского сектора должны мне до конца октября принести модель кредитования таких предприятий. Такие предприятия смогут насытить внутренний рынок качественным мясом, молоком, племенным стадом, а потом и экспортировать продукцию, что приведет к стабилизации и, возможно, снижению цен.

Вопрос: Важная тема и для сельского хозяйства, и для сотрудничества с Международным валютным фондом – это земельная реформа. Будет ли продлен мораторий на продажу земли на следующий год?

Ответ: Пока не будет принят новый закон "Об обороте земель", мораторий действует автоматически. Нагнетание ситуации относительно продления или непродления моратория – это все неправда. Правда только в том, что он действует.

А что касается рынка земли, то моя внутренняя позиция такая: если его внедрять, то только в интересах украинцев, малых фермеров, а не латифундистов. Если речь идет о том, чтобы украинский фермер имел возможность покупать землю для себя или продавать ее – он должен иметь возможность это сделать. Но при соблюдении 3-х условий: никакой продажи иностранцам, никакой продажи большим холдингам и последнее – нам необходимо под эту реформу найти деньги.

Необходимо, чтобы фермер спокойно мог прийти в банк и получить там недорогие деньги для покупки земли, которую он будет обрабатывать. В этих рамках я готов обсуждать модель реформы.

Вопрос: Кто ведет разработку соответствующего законопроекта?

Ответ: Министерство аграрной политики и продовольствия. Мы работаем со Всемирным банком, советуемся с аграрными ассоциациями, фермерами.

Вопрос: Довольны ли вы нынешними темпами ремонта дорог?

Ответ: Объем ремонта, который будет выполнен в этом году, – беспрецедентный. В следующем году мы планируем также уделить внимание продолжению модернизации транспортной инфраструктуры. В частности на модернизацию дорог в следующем году мы планируем выделить 44 млрд грн. Эти средства пойдут в экономику страны.

Когда я говорил, что мы начнем строить дороги, кто-то сомневался. Теперь все понимают, что мы начали строить, и объемы будут только расти. Украинцы должны ездить по хорошим дорогам и будут ездить по хорошим дорогам, но для этого нужно время. Дороги, которые десятки лет разрушались, быстро восстановить невозможно.

Вопрос: Готовы ли вы к тому, что в процессе рассмотрения проекта госбюджета может активно продвигаться инициатива повышения минимальной зарплаты до 5 тыс. грн?

Ответ: Я считаю, что мы должны взвешивать все риски и возможности бизнеса. Доходы людей обязательно надо повышать, в том числе и за счет создания хорошо оплачиваемых рабочих мест.

В 2016 году мы четко понимали, что 3,2 тыс. грн – это детенизация и реальность. Сейчас нужно двигаться дальше, но так, чтобы не создать немыслимое давление на украинский бизнес.

В данном вопросе необходимо принимать очень взвешенные решения, смотреть на экономику, а не увлекаться кратным увеличением, потому что все это может иметь обратные последствия.

Вопрос: Касательно культуры, в проекте госбюджета расходы на поддержку производства кино остались на уровне прошлого года – 500 млн грн. Почему они не были увеличены?

Ответ: Я рад, что идет возрождение украинского кинематографа. Мы заложили 500 млн грн в проект госбюджета, однако дальше в комитете и в парламенте мы будем обсуждать финансирование.

В принципе, правительство и я как премьер-министр готов поддержать повышение финансирования на кинематограф в разумных пределах.

Вопрос: В проекте госбюджета-2018 на финансирование Общественного вещания предусмотрено менее 777 млн грн, из 1,5 млрд грн, которые полагаются по закону. ЕС уже призвал увеличить выделяемую сумму. Будет ли повышено финансирование до требуемого уровня?

Ответ: К финансированию в 777 млн грн стоит добавить 200 млн грн за продажу прав на трансляцию Чемпионата мира по футболу.

Мы должны идти по пути очень рационального и эффективного использования государственных средств. Уже заложено финансирование почти в 1 млрд грн. То, что я слышу от профессионалов, которые занимаются телеканалами, они говорят, что это колоссальный бюджет, и это не мои слова.

Я считаю, что в Украине должен быть Общественный вещатель, и он должен быть обеспечен 100% финансированием, и мы его обеспечим. Сейчас идет обсуждение на площадке комитета, который посмотрит эффективность использования и сколько нужно средств, и мы до окончательного принятия бюджета можем скорректировать показатели финансирования.

Вопрос: Негативно влияют на бизнес проверки и давление со стороны правоохранительных органов. Несколько недель тому назад вы говорили, что направили письмо правоохранителям с призывом прекратить силовые операции на предприятиях. Каковы результаты такого вашего обращения?

Ответ: Пока у нас нет информации, что "маски-шоу" дальше происходят. Мы будем периодически проводить мониторинг.

Правоохранительные органы, которые причастны к контролю над экономикой, делятся на две категории: есть те, кто защищает государство – боевые подразделения, следователи, подразделения Национальной гвардии, сотрудники Национальной полиции, которые борются за нашу страну, за защиту ее интересов, за порядок, а есть "паразиты", которые используют свои погоны для того, чтобы ходить и оказывать давление с одной целью – подмять под себя. Таким представителям не место в системе, их нужно выжечь каленым железом.

Вопрос: Вы обещали, что будете на заседания Кабмина приглашать тех, кто проводит такие силовые операции.

Ответ: С инициативой относительно конкретных шагов, как прекратить силовое давление на бизнес, я выступил на совместной встрече с бизнесом под председательством президента. После этого я сразу обратился к двум структурам, которые находятся в координации Кабмина – Государственной фискальной службе и Министерству внутренних дел – чтобы таких действий не было.

Понимание руководителя Фискальной службы, глав МВД, Национальной полиции есть. На прошлой неделе генеральный прокурор Юрий Луценко подписал свое распоряжение о запрете подобных действий со стороны в том числе всех других силовиков. За это ему большое спасибо.

Если после всего этого кто-то позволит себе такие действия, то, безусловно, я готов его в прямом эфире пригласить в Кабмин, пускай он перед 45-миллионной страной все объяснит, почему он решил проводить обыски в компании, которая ведет честный бизнес.

Вопрос: Решение этой проблемы предусматривает создание Службы финансовых расследований (СФР)?

Ответ: Да, необходимо создать СФР как службу "белых воротничков", которые будут не бицепсами работать, а интеллектом. Создание такой службы будет способствовать улучшению бизнес климата.

Вопрос: СФР должна подчиняться Министерству финансов или Кабмину?

Ответ: Это – предмет дискуссии. Мне кажется, это не настолько важно, как ликвидация экономических подразделений в силовых органах.

Вопрос: После успешного размещения евробондов, ЕБРР выразил опасение о том, что получение Украиной доступа к альтернативным, пусть и более дорогим, деньгам, не связанным какими-либо условиями, может ослабить стремление к проведению реформ. Как вы можете это прокомментировать?

Ответ: Я считаю, что структурные реформы, которые обозначены в плане нашего сотрудничества с МВФ, нужны в первую очередь Украине. Пенсионная реформа кому нужна - МВФ или Украине? Однозначно Украине и украинцам.

МВФ говорит, что готов поддержать любую правильную реформу, которая приводит к разумному и эффективному использованию средств. Я думаю, что нам нужно продолжать взаимодействие с МВФ, идти дальше и выполнять программу.

Я слышу спекуляции об ослаблении стремления проводить реформы из-за успешного размещения евробондов. Это спекуляции, и я это не воспринимаю. С МВФ мы ведем постоянные дискуссии – в чем-то мы соглашаемся, в чем-то нет. Это нормальный рабочий процесс.

Вопрос: Когда Вы ожидаете получения следующего транша кредита от МВФ? Возможно ли это до 2018 года?

Ответ: Когда будет следующий транш – объявит МВФ. Мы сегодня работаем над тем, чтобы делать Украину сильнее.

Вопрос: Способна ли Украина, на ваш взгляд, пройти пики выплат по внешнему долгу 2018-2020 годов без помощи международных финансовых организаций?

Ответ: Я не хочу сейчас даже гипотетически говорить о каких-то проблемах в этом вопросе, потому что так не произойдет.

Вопрос: Транш все же будет?

Ответ: Конечно.

Вопрос: Вы говорили, что правительство проводит верификацию согласованной с МВФ формулы расчета цены на газ для населения. Когда планируется завершить такую верификацию?

Ответ: Формула пересчета цены, которую мы согласовали изначально, еще не применялась, потому что мы считаем, что она может быть откорректирована. Сейчас мы пребываем в диалоге с МВФ для того, чтобы эта формула была справедливой.

Вопрос: То есть переговоры все еще идут?

Ответ: Да.

Вопрос: Говоря о НАК "Нафтогаз Украины", известна ваша позиция касательно анбандлинга и позиция руководства НАК. Есть ли какие-то продвижения в данном вопросе?

Ответ: Я сейчас сосредоточен на том, чтобы сформировать новый независимый наблюдательный совет НАК – это самое главное, что нужно сделать. Все остальное, я думаю, мы будем коммуницировать уже в процессе. Но ускорение анбандлинга и демонополизация рынка газа – мой однозначный приоритет.

Вопрос: Кабмин увеличил прогноз поступлений от приватизации с 17,5 млрд грн в 2017 году до 22,5 млрд грн в 2018 году. Как вы намерены выполнить этот план в следующем году, если в этом не удалось?

Ответ: Я бы сказал, что нам необходимо обеспечить прозрачные условия продажи государственных активов, которые не являются стратегическими. Многие из них являются убыточными для государства, и все понимают, что значительная часть – это активы коррумпированные. Я считаю, что все это отнимает у нас энергию к экономическому развитию, как какая-то болезнь. Ее необходимо вылечить, дав этим активам эффективность.

В первую очередь, необходимо открыть возможность иностранному инвестору или любому бизнесмену в стране – не тому, кто имеет "блат", а любому – купить актив. Купить хлебзавод или машиностроительное предприятие, спиртзавод, что-то другое. У государства 3,5 тыс. предприятий, которыми министерства управляют с 1965 года и до сегодня. Ни одна сильная экономика мира не имеет такого госсектора.

Если речь идет о небольших предприятиях, то мы предусматриваем их продажу через систему ProZorro.Продажи.

Вопрос: Некоторые предприятия принадлежат к числу стратегических.

Ответ: Я понимаю, что есть ряд предприятий, которые должны оставаться государственными: "Турбоатом", "Энергоатом", "Укрзализныця" (хотя вагоны, кстати, могут государству не принадлежать). В таких компаниях должно быть прозрачное управление, независимый наблюдательный совет из профессионалов и независимый менеджмент.

Вопрос: Остальное нужно продать?

Ответ: Стратегически важные оставить. Остальные – да, продать. Потому что в каждое такое предприятие новый собственник будет инвестировать, закупив современное оборудование, улучшит условия труда, будет платить зарплату, найдет новые рынки, увеличит качество и количество производимой продукции. Наша задача только – стимулировать, открыв возможности для приватизации.

Цена на предприятия будет сформирована рынком. Если доступ к покупке открытый, то мы будем понимать, какой спрос и какое предложение.

Мы подготовили новый очень прогрессивный и публичный закон о приватизации, который рассмотрели на Национальном совете реформ при президенте, сейчас он в парламенте. Закон необходимо принимать и тогда у нас будут запланированные 22 млрд – я не думаю, что это большая сумма. Но самое главное тут не то, что за 22 млрд грн активы купят, а то, что еще 222 млрд грн туда проинвестируют.

В этом и состоит ключевая цель приватизации – привлечь инвестиции, модернизировать нашу экономику, обеспечить ускорение экономического роста и создание новых рабочих мест.

Вопрос: Как привлечь иностранных инвесторов в облэнерго, если правительство выступает против введения RAB-регулирования?

Ответ: Я против несправедливости, а не против RAB-регулирования. Я за то, чтобы оно было честным. Это моя позиция и я о ней говорил. А когда берут старые активы, переоценивают втридорога и в результате начисляют еще 12,5% годовых, и за это люди должны платить, то я не буду этого поддерживать.

Если речь идет о новых инвестициях, новых активах или справедливой оценке – нет проблем, давайте вводить RAB-регулирование, но вводить его честно.

Вопрос: Во что бы вы посоветовали иностранным инвесторам вкладываться в первую очередь?

Ответ: От космоса до аграрного сектора. На сегодня все сектора экономики государства нуждаются в инвестициях и имеют потенциал к развитию.

Давайте возьмем легкую промышленность. Сегодня ее доля в ВВП страны – 1%, а перспективы роста – в 10 раз. Для стимулирования промышленности я хочу реструктурировать ввозной НДС на новое оборудование. Я хочу, чтобы человек, который ввозит оборудование в страну, которое мы не производим, получил отсрочку, допустим, на 36 месяцев. Бизнес ждет такого решения, но пока есть кое-какие ограничения, которые не дают мне это сделать. Мы с международными партнерами смотрим параметры поступлений в бюджет.

Вопрос: МВФ против?

Ответ: Да, но я считаю, что такая инициатива правильная. Также как и идея создания индустриальных парков, в которые придут новые инвестиции, новые предприятия. Мы готовим сейчас ко второму чтению законопроект об индустриальных парках.

Вопрос: Главное, чтобы они не превратились в свободные экономические зоны.

Ответ: Нет, конечно. Они должны быть правильными – такими, как в Польше, Турции, Израиле, например. Для нас важно построить соответствующую систему.

Вопрос: Недавно Кабмин во второй раз продлил испытательный срок руководству Госгеонедр. Был ли проведен аудит деятельности данного органа, были ли выявлены нарушения?

Ответ: Нет, задача перед министром экологии и природных ресурсов Остапом Семераком состоит в том, чтобы навести там порядок, и он активно этим занимается.

Я бы хотел большей прозрачности в процедурах в этой сфере, чтобы там был электронный кабинет, чтобы мы обнародовали геологические данные и все имели доступ к добыче украинских недр по единым правилам.

Вопрос: Одним из важных элементов реформы госслужбы было проведение отбора и назначение на новую должность государственных секретарей министерств. Нет их только в двух министерствах - Минздраве, где недавно был объявлен повторный конкурс, и Минэнерго, где кандидатура была определена еще 16 ноября 2016 года. Будет ли и по данному ведомству назначен повторный конкурс?

Ответ: По Минэнерго идут судебные разбирательства, но, безусловно, все госсекретари должны быть назначены, и в этом вопросе должна быть поставлена точка.

В МОЗ конкурс на этой неделе завершился. Я хочу привести во власть новых людей с нормальными зарплатами, которые будут эту власть изнутри менять.

Вопрос: В октябре планируется ваш визит в Канаду. С кем планируете встретиться и каковы ваши ожидания от него?

Ответ: Встречи планируются с высшим руководством страны: генерал-губернатором Канады Жюли Пейетт, премьер-министром Джастином Трюдо, а также с представителями канадского бизнеса и украинцами, которые живут в Канаде. Канада является нашим важным стратегическим партнером.

Вопрос: Но товарооборот с этой страной незначителен.

Ответ: Мы только сейчас открыли наши рынки, и мы будем очевидцами увеличения этого товарооборота.

В рамках визита я приму участие в Международном экономическом форуме Америк (30 октября – 1 ноября, Торонто). Наша задача – выйти на рынок Канады. У нас есть возможности кооперации, в том числе, в авиастроении, мы должны в этом вопросе четко выстроить диалог, и это одна из задач визита.

В целом, у меня большие надежды на Канаду. Украина для этой страны очень понятна, потому что много этнических украинцев живут в Канаде, а Христя Фриланд даже занимает должность министра иностранных дел.

Расширение сотрудничества с Канадой – только один из примеров того, что Украина начинает более активно встраиваться в мировую экономику. Мы однозначно встали на путь, который приведет нас к успеху.