События

14:32 11.04.2018

Число жертв крушения самолета в Алжире возросло до 257 человек

Число жертв крушения самолета в Алжире возросло до 257 человек

В результате крушения военно-транспортного самолета в Алжире погибли 257 человек, сообщает в среду алжирское телевидение.

Ранее сообщалось о 181 погибшем.

Самолет разбился спустя несколько минут после взлета. В районе крушения задействованы 14 карет скорой помощи, 10 грузовиков и не менее 130 сотрудников служб безопасности, спасателей и пожарных.

Ранее поступила информация о том, что в среду в районе города Буфарик в Алжире разбился военно-транспортный самолет, на борту которого находились от 100 до 200 человек.

Уточнялось, что никто из находившихся на борту не выжил.

Причины крушения и другие детали катастрофы пока не сообщаются.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Все находившиеся на борту разбившегося в Алжире военно-транспортного самолета люди погибли

Почти 30 человек погибли в Индии в результате падения школьного автобуса в ущелье, большинство дети

В Харьковской области в результате ДТП погибли четыре человека, в том числе двое детей

В МВД Северного Рейна - Вестфалии уточнили число жертв инцидента в Мюнстере - три человека

В Канаде в ДТП с участием автобуса, перевозившего молодых хоккеистов, погибли 14 человек

Прокурорско-следственные группы с мая 2017 года задокументировали гибель 32-х и ранение 25 человек вследствие обстрелов на Донбассе

В Киевской области осужден командир и пилот самолета, по вине которых произошла авиакатастрофа

От терактов в 2017г в мире погибли 25 тыс. человек, экономический ущерб составил $90 млрд

Не менее 10 человек стали жертвами обрушения здания в Индии

СК подтверждает гибель 64 человек в пожаре в Кемерово

ПОСЛЕДНЕЕ

Трамп: "Россия собирается сбивать запускаемые по Сирии ракеты. Россия - готовься"

Глава МинВОТ и литовская делегация во главе с премьером посетили Авдеевку

Суд отменил постановление Холодницкого о приостановлении расследования дела о "черной бухгалтерии" Партии регионов

Во Львове проверяют сообщение о минировании трех бизнес-центров

Украине 8,2 тыс. должников по алиментам объявлены в розыск, 116 тыс. получили запрет на выезд заграницу - Минюст

Активисты захватили монтажный кран на строительстве гостиницы на Замковой горе в Киеве

Сирийские военные перебросили часть авиации в Хмеймим из-за угрозы удара США

В Припяти полицейские задержали двух сталкеров-иностранцев

В Украине ГСЧС уже подала в суд иски на закрытие 16 ТРЦ после проведенных проверок

Капитану задержанного судна "Норд" предъявлено новое подозрение

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА