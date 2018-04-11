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14:30 11.04.2018

Суд отменил постановление Холодницкого о приостановлении расследования дела о "черной бухгалтерии" Партии регионов

Суд отменил постановление Холодницкого о приостановлении расследования дела о "черной бухгалтерии" Партии регионов

Соломенский районный суд Киева отменил постановление заместителя генерального прокурора Украины – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого от 1 июня 2017 года о приостановлении досудебного расследования в уголовном производстве № 52016000000000166 (о так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов) от 30 мая 2016 года.

Согласно информации из Единого реестра судебных решений, определением от 3 апреля судья Максим Вишняк частично удовлетворил жалобу адвоката председателя Центральной избирательной комиссии Украины Михаила Охендовского Светланы Байдан.

Данное решение обжалованию не подлежит, а его полный текст суд должен был огласить 10 апреля.

Агентству "Интерфакс-Украина" в специализированной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что САП ожидает полного текста решения суда, после чего следствие будет возобновлено.

"Информация соответствует действительности. Определение не подлежит обжалованию. В настоящее время мы ожидаем поступления из суда в САП оригинального экземпляра полного текста этого определения. После его поступления следствие, безусловно, будет возобновлено", - отметили в прокуратуре.

Вместе с тем, в САП обратили внимание на то, что дальнейшие действия прокуратуры "будут зависеть от содержания полного текста определения, в частности, мотивов, которые мотивировали судью отменить постановление о приостановлении". "В настоящее время эти мотивы для нас остаются в полной мере неизвестными", - добавили в САП.

Как сообщалось, детективы НАБУ и прокуроры САП начали досудебное расследование так называемой "черной бухгалтерии" Партии регионов на основании документов, переданных Виктором Трепаком, 30 мая 2016 года.

В рамках расследования данного производства 13 декабря 2016 главе ЦИК М.Охендовскому, чья фамилия и подпись фигурировали в переданных документах, было сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды в размере 161 тыс. 698 долл., что в эквиваленте по курсу НБУ на момент совершения преступлений составило 1 млн 294 тыс. 438 грн (ч. 3 и ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

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