Украине 8,2 тыс. должников по алиментам объявлены в розыск, 116 тыс. получили запрет на выезд заграницу - Минюст

Министерство юстиции Украины за первые два месяц действия закона о принудительной уплате алиментов выдало 116 тыс. запретов на выезд заграницу из-за задолженности по алиментам, и 8,2 тыс. должников объявлены в розыск.

"С начала года 837,7 млн грн было взыскана в пользу украинских детей", - сказал министр юстиции Украины Павел Петренко в ходе пресс-конференции в среду.

С начала действия закона взыскано 578,6 млн грн.

По словам министра, около 196 тыс. лиц внесены в реестр должников по уплате алиментов.

Кроме того, как отметил П.Петренко, на 116 тыс. должников выдан запрет на пользование оружием и на вождение транспортных средств.

Как сообщалось, 6 февраля 2018 года вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности из уплаты алиментов".

Согласно документу, если задолженность по алиментам составляет совокупную сумму платежей за 6 месяцев, должника будут временно ограничивать в праве управлять транспортными средствами, использовать огнестрельное, охотничье, пневматическое оружие, а также выезжать за границу.